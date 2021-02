Un fruit pour la récré dans les écoles maternelles à Metz

"Un fruit pour la récré" sera distribué tous les jours aux élèves de 23 écoles maternelles volontaires de Metz, dans le cadre d'une initiative de la ville également soutenue par l'Union Européenne. L'objectif est de lutter contre l'obésité et de promouvoir des produits sains et locaux.

La ville de Metz inaugure un dispositif de livraison de fruits dans les écoles maternelles volontaires de Metz. L'initiative, baptisée "Un fruit pour la récré", a pour objectif de promouvoir de nouvelles habitudes chez les plus jeunes à l'heure du goûter.

Un objectif de santé publique

François Grosdidier, le maire de Metz, était venu inaugurer cette initiative à l'école maternelle des Trois Bornes à Metz, accompagné de l'équipe pédagogique. Un idée née d'un constat : "Les enfants ne vont pas spontanément vers le fruit à la cantine, mais plutôt vers le sucré. Ils n'en mangent pas forcément beaucoup à la maison non plus. Or quand on leur sert en classe, c'est la fête ! Et tous s'y mettent", explicite le maire.

François Grosdidier, le maire de Metz, inaugure le dispositif "Un fruit à la récré" © Radio France - Natacha Kadur

C'est de l'éducation à la diététique et donc à la santé, d'une façon plus ludique - François Grosdidier

Delphine Klein, la directrice de l'établissement, espère ainsi faire adopter de nouvelles habitudes aux élèves : "On éduque les enfants qui eux-mêmes, par ricochet, éduquent les parents d'une certaine manière. Ils vont rentrer et dire "à l'école j'ai mangé des poires, des pommes, c'était super je voudrais que tu en achètes", se réjouit-elle.

Les élèves ont partagé leurs connaissances sur les fruits © Radio France - Natacha Kadur

Les livraisons sont assurées deux fois par semaine par la coopérative Végafruits, basée à Saint Nicolas-de Port, en Meurthe-et-Moselle. Elles permettront de proposer des fruits quotidiennement à près de 2000 élèves de maternelle. L’initiative à été financée à moitié par l'Union Européenne.

Un programme pédagogique pour les enseignants

Un régal pour les enfants qui leur permet aussi d'éveiller leur curiosité et qui offre aux enseignants l'opportunité d'un travail pédagogique plus large : "Avec les petites sections on va travailler beaucoup le lexique. On va faire de la germination avec des pépins de pomme. Chez les grands, on associe les arts plastiques, en dessinant le fruits sous ses différents aspects", explique Delphine Klein.

Est ce que des bananes ça pousse à Metz ?

Un compost a même été installé dans le jardin de l'école, où les élèves peuvent ainsi apprendre à recycler leurs déchets alimentaires.