Un goûter de la colère pour les parents d'élèves creusois

Les parents d’élèves ont organisé un goûter géant, mercredi 15 mars, devant la préfecture. Accompagnés de leurs enfants, d’élus et enseignants, ils étaient environ 150.

Devant les grilles de la préfecture, mercredi après-midi on se serait d’abord cru dans une fête d’école avec des dizaines d’enfants. Au sol certains font des dessins avec de la peinture, d’autres s’amusent à faire du bruit avec des casseroles ou des boites en fer. Et comme c’est l’heure du goûter, ils mangent des crêpes, des gâteaux fait maison et boivent de jus de pommes bio. Mais c’est loin d’être une fête bien au contraire, ce goûter est une nouvelle mobilisation contre la carte scolaire.

Une centaine de parents, élus et enseignants devant la préfecture de #guéret contre les fermetures de classes pic.twitter.com/vPi5zdXFd8 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 15, 2017

Non aux classes surchargées

Les parents d’élèves, accompagnés de maires locaux et d’enseignants sont en très colères. Ils sont environ 150 à avoir participé à ce goûter géant. C'est le cas de Tiffany, maman de trois enfants, elle habite Crocq. Dans son école un poste sera supprimé en septembre, ce qui signifie des classes plus chargées et çà l’énerve beaucoup : "J’ai justement quitté le Loiret pour cette raison. Je suis venue en Creuse pour éviter ces " hyper-classes" et finalement on risque de se retrouver avec une classe de 28 élèves !"

"Nous bloquons l’école de Crocq jour et nuit, jusqu’à ce que la DASEN réagisse !"

La mobilisation se poursuit

Une nouvelle mobilisation des parents contre la carte scolaire, cette fois une sorte d’opération escargot, aura lieu samedi à 11h à Guéret, au rond-point Arfeuillère. Mardi prochain, une grève des enseignants est également prévue dans le département, à l’appel du syndicat SNUIPP-FSU 23, ainsi qu'un autre rassemblement de parents d’élèves devant la préfecture.