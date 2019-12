Un goûter entre réservistes de la force sentinelle et collégiens à Chenôve

Ce jeudi 19 décembre, c'était pause "goûter" pour les militaires de l'opération sentinelle déployée à Dijon. Un goûter offert par, et partagé, avec les élèves des classes de défense du collège le Chapitre de Chenove et du lycée Carnot de Dijon pour remercier les réservistes de leur engagement.

Chenôve, France

C'est plutôt rare de voir des militaires et des collégiens prendre la pose ensemble dans la cour d'un collège. C'est pourtant ce qu'on a pu voir au collège Le Chapitre de Chenôve avant un goûter qu'ils ont tous partagé ensuite.

Tout le monde prend la pose © Radio France - Christophe Tourné

Ces élèves participent aux classes de défense et de sécurité globale. Quant aux militaires, ce sont des réservistes de l'opération sentinelle déployée en ce moment dans les rues de Dijon. Le lieutenant colonel Etienne Royal, le délégué militaire départemental adjoint de la cote d'Or, précise qu'ils sacrifient pour la plupart leurs vacances de fin d'année en famille pour permettre aux militaires professionnels de prendre quelques jours.

Le principal du collège le Chapitre, Abdelbasset Louali et le Lieutenant-colonel Etienne Royal © Radio France - Christophe Tourné

Les classes de défense et de sécurité globales réunissent des élèves de collège et de lycée autour d'un projet pédagogique et éducatif en partenariat avec une unité militaire et accompagné par des professeurs volontaires. L'objectif, c'est de former les citoyens de demain grâce à la rencontre avec des militaires qui incarnent l'engagement et les valeurs citoyennes.