Un grand patron français à la rencontre des lycéens de Dordogne

Il est l'un des plus grands patrons français. Ancien PDG d'AOL mais aussi de Sarenza le spécialiste de la vente de chaussures en ligne, Stéphane Treppoz investit aujourd'hui dans les start-ups. Et depuis quelques temps, il va dans les collèges, les lycées, à la rencontre des élèves pour leur parler entreprenariat. Ce vendredi, il est à Excideuil, au lycée Giraut de Borneil.

Plus de 300 classes

"J'ai envie, aujourd'hui à 56 ans, de transmettre", explique l'entrepreneur. Il fait partie de l'association 100.000 Entrepreneurs qui permet à des chefs d'entreprise, à des retraités d'aller à la rencontre des jeunes pour leur expliquer ce qu'il se passera, lorsqu'ils quitteront le lycée et répondre à leurs questions. Stéphane Treppoz a déjà rencontré plus de 10.000 élèves, plus de 300 classes. "Je raconte pendant 5, 10 minutes mon parcours. Et après il y a un temps d'échange. J'essaye de les rassurer parce qu'ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, et ils ont besoin d'être rassurés", ajoute Stéphane Treppoz.

Les jeunes posent des questions sur l'argent, le lien vie personnelle, vie professionnelle, la place des femmes, la religion, le mérite, l'anglais, les mathématiques... "J'en ai eu plus de 2.000 différentes !", dit Stéphane Treppoz. Avant d'ajouter que "toute ambition est légitime. Boulanger, plaquiste, animateur radio. Ce qui compte c'est de faire quelque chose qu'on aime. Il faut qu'ils identifient ce qu'ils ont envie de faire. Et il faut qu'ils se donnent les moyens."