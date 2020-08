Un guichet renforcé à la mairie de Montpellier pour les inscriptions scolaires

Afin de prendre en compte les difficultés liées à la crise sanitaire et améliorer le confort des familles, la Ville de Montpellier élargit - du 24 août au 8 septembre et à travers trois dispositifs - l’accueil des parents d’élèves qui n'ont pas pu effectuer l’inscription scolaire de leur enfant.

Un guichet prest'o dédié aux horaires élargis

De 8h30 à 17h30 non-stop, un guichet Prest’O à l'Hôtel de Ville est mis à la disposition des parents. Ils doivent être munis des ORIGINAUX des justificatifs suivants :

Justificatif de domicile de moins de 3 mois établi au nom d’au moins un responsable légal de l’enfant (taxe d’habitation, facture gaz ou électricité, assurance habitation, quittance de loyer hors quittance délivrée par un particulier, facture téléphone fixe, facture box, bail d’un organisme). Attention, les attestations d’hébergement rédigées par un tiers ne sont pas recevables.

Extrait d’acte de naissance avec filiation de l’enfant ou livret de famille.

Attestation Caf. Pour les personnes non allocataires, joindre un avis d’imposition 2020 (ressources 2019) des membres du foyer et une copie du livret de famille à jour, mentionnant les enfants à charge.

Le dossier peut être préalablement téléchargé sur Prest'O sur www.montpellier.fr/inscriptionsscolaires

L'inscription en ligne

L’inscription en ligne est possible en téléchargeant le dossier www.montpellier.fr/inscriptionsscolaires et en le renvoyant complété à l'adresse presto@ville-montpellier.fr, accompagné des pièces justificatives listées sur la plateforme. La demande d'inscription sera enregistrée et un certificat sera adressé aux parents par voie postale, leur permettant de finaliser l’inscription à l’école, sur rendez-vous, auprès du directeur de l’école.

Une permanence à l'espace numérique pour les demandes spécifiques

Une permanence accueillera le public pour les demandes particulières : réorientation pour sureffectif sur l’école de secteur, scolarisation d’enfants de moins de trois ans accueillis dans un dispositif spécifique, familles ne pouvant justifier d’une adresse sur la ville, enfants pris en charge par des associations,... De 9h à 12h et de 13h à 17h, à l'Espace numérique, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.