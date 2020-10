Un guide de prévention de la radicalisation présenté à Sens

Un guide sur la prévention de la radicalisation religieuse, et en particulier autour de l'islam était présenté hier au lycée de Sens (Yonne). Ce document réalisé pour plusieurs pays européen a pour but d'apporter des réponses pratiques, en se basant toujours sur ce que dit la loi française.

Toufik Bouarfa, co-auteur d'un guide sur la laïcité et la prévention de la radicalisation, membre de la European Foundation for Democracy

Une conférence sur la prévention de la radicalisation religieuse, autour de l'islam en particulier, avait lieu ce lundi au lycée de Sens, dans l'Yonne. Une quarantaine de professionnels en contact avec du public, enseignants, mais aussi personnel pénitentiaire, infirmières, assistantes sociales étaient présents pour évoquer les premiers signes de la radicalisation. Avec des situations très concrètes.

Suspicion de radicalisation chez un lycéen de Sens

La conférence étaient prévue de longue date mais elle intervient à un moment très opportun pour le lycée explique le proviseur, Philippe Goux : "nous avons une suspicion de radicalisation pour un jeune du lycée. C'est un jeune qui est en difficulté scolaire, qui est absent. _Il ne fréquente plus l'établissement_. On a été informé du problème par la famille. On est dans un phénomène de suspicion, donc je serai très prudent. Mais j'ai effectivement composé le numéro vert (ndr : numéro national d'assistance et de signalement 0 800 005 696) pour une évaluation de la situation. Maintenant, cette situation est prise en compte par d'autres services que l'Education Nationale."

Priorité : garder le contact

Alors face aux premiers signes radicalisation religieuse, il y a un objectif à garder, explique Toufik Bouarfa, membre de la fondation européenne pour la démocratie et auteur d'un guide sur la laïcité et la prévention de la radicalisation : "le plus important, c'est de ne pas couper le fil avec l'adolescent. Parce qu'une fois qu'on a perdu le contact avec le jeune ou avec l'élève, _le jeune ira chercher ses réponses ailleurs_. Et quand je parle d'ailleurs, ce sont les personnes qui se tiennent au bas de nos cités et au bas de nos tours. Et les réponses ne sont plus du tout les mêmes."

Et selon lui, il reste encore compliqué d'aborder ces questions au sein des établissements scolaires :

Des questions concrètes. Des réponses pratiques

Alors comment parler sereinement des conflits au proche orient ? que faire face à un élève qui refuse de faire de la natation pour motifs religieux ? Comment réagir quand un garçon refuse de travailler en classe avec une fille ? Autant de questions que se posent parfois les enseignants et auxquelles ce guide apporte des réponses en se basant toujours sur ce que dit la loi française.