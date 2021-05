Harcèlement : un instituteur du Pays de Montbéliard visé par une enquête de la Défenseure des droits

Un enseignant aujourd'hui à la retraite est visé par une enquête de Défenseure des droits après la saisine de parents se plaignant d'harcèlement moral et de violences physiques sur leurs enfants dans deux écoles du Pays de Montbéliard. Le rapport conclu "au manquement de l'Education nationale".

"Ma fille est détruite psychologiquement". Voilà ce qu'écrit une mère de famille en détresse dans une lettre adressée à l'inspecteur d'académie en 2014. Elle y décrit les humiliations publiques répétées, les pressions morales, les claques et les bousculades infligées par un instituteur à ses élèves de CM1, dans une école du Pays de Montbéliard. D'autres parents d'élèves signalent ses agissements. L'enseignant est alors muté, à une quinzaine de kilomètres. Là, il y reproduit les mêmes faits. "Il allait dans les fragilités des enfants, dans une espèce de perversion, décrit Bénédicte Bonnet présidente de la FCPE du Doubs. Par exemple, il prend un élève un peu enrobé physiquement il lui dit "T'es nul en gym ? Je vais te faire faire de la gym devant les autres. [...] Fais la roulade devant les copains." Et ça, tous les jours."

Une plainte classée sans suite

La représentante de la FCPE, saisie du dossier, déplore le mutisme de l'Education nationale. "Que ce soit au niveau du directeur d'école qui savait pertinemment ce qu'il se passait, de l'inspection de circonscription, de l'inspection départementale... Il y a une espèce d'omerta, c'est mis sous le tapis, on déplace le problème." En 2017, les parents de la deuxième école effectuent de nouveaux signalements, au moins une plainte est déposée en gendarmerie. Elle a été classée sans suite. "Ces faits sont pourtant caractérisés, s'étonne Bénédicte Bonnet. Il a des témoignages de parents, des certificats médicaux, des PV."

"Il rabaissait les enfants"'. Bénédicte Bonnet, de la FCPE du Doubs revient sur les agissements de l'instituteur. Copier

Quatre ans plus tard, la Défenseure des droits conclut son enquête. Dans un rapport publié le 16 avril 2016, elle conclu "au manquement de l'Education nationale à [son] obligation de protection des élèves [...] et a porté atteinte à leur droit d'être protégé". Une décision "forte et unique" pour reprendre les termes de Bénédicte Bonnet. "Pour nous, elle doit servir d'électrochoc." De son côté, le directeur académique Patrice Durand dit "prendre bonne note des recommandations de la Défenseure des droits." Sans vouloir commenter le contenu du rapport le directeur académique, arrivé après les faits, assure vouloir tout mettre en oeuvre pour éviter que ce genre de situation se reproduise. L'enseignant en question est à la retraite aujourd'hui.