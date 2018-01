Sens, France

Les élèves des trois pays se sont retrouvés cette semaine au collège Saint-Etienne à Sens pour poser les bases de ce futur jeu. Une initiative portée par Brigitte Landrier, professeur de sciences physiques et la direction du collège. « Ce projet culturel consiste à encourager les élèves à s’ouvrir au monde explique la professeure, il s’inscrit dans une démarche d’éducation au développement durable mais de manière ludique. Le but est de fabriquer un jeu qui correspond aux attentes des enfants. Ceux sont donc eux qui sont chargés de l’imaginer et de le concevoir ».

Toute la semaine donc, les élèves ont travaillé en groupe dans lesquelles des collégiens français, danois et finlandais ont confronté leurs idées. Et la première difficulté selon Mathilde, élève de troisième au collège Saint-Etienne est d’arriver à tous se comprendre. « Nous n’avions jamais vu de Danois ou de Finlandais, du coup c’est tout nouveau mais plutôt bien. Le plus difficile c’est de communiquer car nous ne parlons pas très bien anglais contrairement aux danois et finlandais. Mais avec Google traduction on y arrive ».

Mais une fois la barrière de la langue franchie, les idées fusent. Chaque groupe élabore son scénario idéal pour un jeu virtuel, en ligne, sur le thème du développement durable. Et les jeunes adolescents fourmillent d’idées.

Le groupe de Mathis par exemple propose un jeu basé sur la dépollution d’une ville. « On a proposé une ville très polluée au départ et qui, au fur et à mesure du jeu, devient plus respectueuse de l’environnement en achetant par exemple des éoliennes, des surfaces végétales, des voitures électriques, tout ce qui peut améliorer la situation de la planète et réduire la pollution. » le groupe de Mattéo a lui choisit de s’appuyer sur un personnage venu de Mars pour faire passer leur message. «Le jeu serait un personnage de la planète Mars qui se téléporte sur la terre pour la nettoyer en réalisant différentes missions, un peu comme un jeu de plateforme ». explique le jeune sénonais de 14 ans.

chaque groupe d'élèves invente son propre jeu © Radio France - Isabelle Rose

L'exercice permet aussi aux élèves de s'ouvrir au monde explique Charlotte Borring, une enseignante danoise. « C’est très intéressant car au Danemark, en Finlande et en France, il y a des cultures très différentes que les enfants peuvent toucher du doigt. Et en plus en se déplaçant dans chacun des trois pays, ils découvrent un système scolaire différent. C’est enrichissant pour les collégiens mais également pour tous les professeurs associés à ce projet » conclu Charlotte Borring.

«Ce qu’on fait en France c’est d’avoir le plus possible de matériel Un travail riche qui va poser les bases du jeu» précise Raimo Alaraatikka, coordinateur finlandais du projet.

Les élèves des trois pays doivent désormais désigner le scénario qui servira de base pour la conception du futur jeu virtuel.

Ils développeront les modules lors de la deuxième phase du projet, au Danemark en octobre prochain, avant de finaliser l'ensemble en mars 2019 en Finlande.

Le jeu sera ensuite mis en ligne par une société basée en Finlande dans le but d'être commercialisé