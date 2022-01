Un jeudi noir dans les écoles, des rassemblements prévus en Alsace

"L'Ecole va craquer ! Stop aux protocoles inapplicables !" C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale qui appelle les enseignants du primaire à cesser le travail ce jeudi. Des syndicats qui dénoncent un manque cruel de moyens que la crise du Covid a fait exploser.

Les parents d'élèves solidaires

"On se retrouve entre l'arbre et l'écorce", lâche Marie Breuil. Elle est la mère de deux jumelles scolarisées en CE1 à Strasbourg. Elle est aussi porte-parole l'Association des parents d'élèves de Strasbourg et de l'Eurométropole (Apeste) qui soutient le mouvement des enseignants. "On est la variable d'ajustement de l'Education nationale et de nos employeurs parce que quand nos collègues ne peuvent pas assurer leur tâche parce qu'ils ont leurs enfants à récupérer, ceux qui n'ont pas particulièrement d'enfant ou qui peuvent télétravailler se retrouvent à devoir assurer les tâches de leurs collègues".

Des rassemblements devant les inspections académiques

Les enseignants en colère ont prévu de se rassembler ce jeudi devant les bâtiments des inspections académiques. A 11 heures à Haguenau et Sélestat, à 14 heures à Strasbourg et Mulhouse.