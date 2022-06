Un job dating pour recruter des enseignants à Beauvais

En manque d'enseignants remplaçants, l'académie d'Amiens organise un job dating à Beauvais, le lundi 20 juin 2022, pour recruter de nouveaux professeurs contractuels. Et cette initiative fait grincer des dents côté syndicats.

L'académie d'Amiens organise un job dating, le lundi 20 juin 2022, à Beauvais pour recruter de nouveaux enseignants contractuels dans le second degrés. Seules conditions pour candidater : être titulaire d'une licence et être disponible dès la prochaine rentrée scolaire.

Objectif : 100 nouveaux professeurs contractuels

L'académie espère ainsi pouvoir recruter une centaine de nouveaux professeurs contractuels en collège-lycée, il y en a pour le moment environ 300 soit 3% des effectifs du corps enseignant du second degrés.

"On pense à des jeunes qui terminent leurs études mais aussi à des reconversions, par exemple des ingénieurs qui voudraient changer de vie", explique Raphaël Muller, le recteur de l'académie d'Amiens. Des profils de scientifiques prisés puisque les mathématiques font partie des matières les plus en crise avec l'allemand notamment.

C'est un premier contact pas un recrutement

Il précise, que les retenus au job dating auront ensuite un entretien avec un responsable pédagogique dans leur matière puis une rapide formation.

"Ils auront deux jours de formation, puis un parcours digital et enfin un professeur qui les accompagnera", détaille le recteur.

Un non-sens pour les syndicats

Mais pour les syndicats, c'est une formation insuffisante qui ne le permettra pas de faire cours dans de bonnes conditions. La qualité des cours ne pourra pas être au rendez-vous dans ces conditions et ce sont les élèves qui vont en pâtir

"Les professeurs tuteurs seront eux aussi en classe et ils ont déjà d'autres responsabilités comme être professeur principal donc les nouveaux enseignants vont se retrouver en difficultés", s'inquiète Elie Guillaume, professeur de mathématiques au collège à Amiens et représentant du syndicat Sud éducation Somme.

On ne s'improvise pas professeur

L'urgence de revaloriser le métier

Pour les syndicats, c'est le parcours classique du concours du CAPES qui devrait être revalorisé.

"Le vrai problème c'est que le métier n'attire pas et au lieu d'améliorer les salaires et les conditions de travail, on crée des job dating", déplore Elie Guillaume.

C'est la preuve que nous les professeurs, nous sommes une espèce en voie de disparition

Plusieurs organisations syndicales contactées font le même constat et elles envisagent une action le 20 juin pour faire entendre leur voix.