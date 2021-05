Un joli cadeau pour les élèves du collège du Chapitre à Chenôve

Les élèves du collège du Chapitre à Chenôve reçoivent ce mardi 25 mai la visite de la Patrouille de France. A 10h10 précises, huit avions de voltige, des alpha-jet de la Patrouille, vont survoler l'établissement scolaire à 200 mètres d'altitude et lâcher leurs fumigènes tricolores.

Huit avions...

Pour une fois, les élèves du collège du Chapitre à Chenôve auront le droit d'avoir la tête en l'air, ce sera même conseillé. Ils reçoivent ce mardi matin une visite qui ne va pas passer inaperçue, celle de la Patrouille de France . A 10H10 précises, huit avions de voltige, les alpha-jet de la Patrouille, vont passer à 200 mètres au dessus de l'établissement scolaire, et lâcher au cours de leur survol, leurs fumigènes tricolores symbolisant les couleurs de la République Française.

Le collège du Chapitre de Chenôve a été tiré au sort parmi 54 établissements. Tous ces établissements ont pris part à l'opération de promotion "Prenez l'air avec la patrouille de France". La semaine dernière, lors d'une visio-conférence, les élèves ont pu poser leurs questions pendant une heure aux pilotes. Des pilotes que tout le monde verra donc passer depuis la cour où les classes sont appelées à se rassembler.

... et deux ministres

Cette semaine s'annonce décidément très dense pour le collège du Chapitre de Chenôve. Ce jeudi 27 mai, il recevra la visite du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, et de Florence Parly, la ministre des Armées.

Jean-Michel Blanquer et Florence Parly sont attendus à Chenôve et à Autun ce jeudi 27 mai © Maxppp - Frédéric Dugit

Cela fait deux ans que l'établissement participe au programme "Classe défense et sécurité globale" qui a pour but de favoriser les liens avec l'armée et lutter contre le décrochage scolaire. Les deux ministres se rendront également au lycée militaire d'Autun au cours de la journée.

Jean-Michel Blanquer qui multiplie en ce moment les voyages dans notre région. Le ministre de l'Education Nationale est déjà venu à Dijon le 17 mai.