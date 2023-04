Un lycée de Dordogne accueille des jeunes volontaires du SNU

Réveil à 6h30 le matin, petit déjeuner, levée des couleurs en chantant la marseillaise. Chaque journée débute ainsi pour les 80 jeunes participants du séjour de cohésion du SNU, tous vêtus de bleu, de blanc et de rouge… L'objectif : apprendre la vie en collectivité ainsi que les valeurs de la République. C'est un tremplin pour s'engager vers les métiers en uniforme, mais pas seulement, précise-t-on, car parmi les corps de métiers qui viennent à la rencontre des jeunes, on trouve notamment la Ligue de l'enseignement.

Les jeunes volontaires du SNU à la rencontre des pompiers qui présentent leur métier au lycée Chardeuil de Coulaures © Radio France - Corinne Duval

Guillaume, 17 ans, vient de Saint-Etienne dans la Loire. "Je me suis engagé pour rencontrer des gens" dit-il, "pour découvrir de nouvelles personnes et sortir de ma zone de confort. Pas pour l'aspect militaire au départ". Guillaume s'est laissé charmer par la carrière militaire "J'ai aujourd'hui la volonté d'entrer dans l'armée, dans la cyberdéfense parce qu'ils nous ont fait une présentation sur le sujet. J'aimais déjà énormément la France, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus. De voir le drapeau se lever tous les matins, même si on est fatigué à 6 heures et demie, ça fait quelque chose au cœur quand même, je le reconnais."

