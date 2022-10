Un lycée de Saint-Gaudens évacué à cause d'une odeur suspecte

Ce jeudi 13 octobre, à la mi-journée, 340 élèves du lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret, situé avenue de l'Isle à Saint-Gaudens, ont été évacués par les pompiers. Ils se trouvent cet après-midi dans la cour de l'établissement et devant, ils n'ont pas été renvoyés chez eux et devraient pouvoir rejoindre leurs classes dans l'après-midi.

Bombe lacrymo ou farce et attrape

Une odeur suspecte et plusieurs personnes indisposées ont incité la direction à appeler les secours. Une vingtaine de pompiers sont intervenus et ont décidé de vider les bâtiments.

Huit personnes, incommodées par cette odeur, ont été prises en charge sans aucune gravité. D'après l'accueil du lycée joint par France Bleu Occitanie, il s'agirait de "plaisantins" qui auraient utilisé un dispositif de farce et attrape. Un jeu relativement inoffensif mais qui peut s'avérer gênant, notamment pour les personnes asthmatiques.