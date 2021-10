Hommage à Samuel Paty : la cour du lycée d'Argentré de Vitré prend le nom du professeur assassiné

Le lycée Bertrand d'Argentré de Vitré (Ille-et-Vilaine) a inauguré vendredi 15 octobre sa cour Samuel Paty. Un hommage au professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un an par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine.

Une centaine d'élèves étaient présents ce vendredi en début d'après-midi pour inaugurer leur nouvelle cour au nom de Samuel Paty. Les professeurs du lycée Bertrand d'Argentré de Vitré (Ille-et-Vilaine) se mobilisent depuis un an pour que la cour du lycée porte le nom du professeur décapité il y a un an. En présence du Préfet et du Recteur de l'académie de Rennes, les élèves ont récité un poème de Gauvin Sers en hommage au professeur d'Histoire Géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines. Une Marseillaise a également été interprétée par des élèves, accompagnés par une professeure.

REPORTAGE - La cour du Lycée Bertrand d'Atrancé porte désormais le nom de Samuel Paty. Copier

La plaque est discrète, mais scellée dans la pierre. © Radio France - Thibault Delmarle