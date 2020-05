Le défi de la réouverture des écoles : "Les enfants ne vont pas reconnaître les lieux"

Seulement 15 bureaux pour les enfants, espacés autant que possible. "Quand on entre, ça fait salle d'examen" frissonne le directeur de l'école élémentaire de Saint-Xandre, Jean-Michel Raballand.

Les écoles seront-elles prêtes pour accueillir des élèves dès le 12 mai ? Dans beaucoup de communes, rien n'est moins sûr. Sondage des effectifs, aménagements des établissements, procédures pour éviter le brassage des enfants, sans oublier la restauration, et l'accueil périscolaire. Le protocole sanitaire de 54 pages édicté par l'Education nationale s'avère extrêmement difficile à mettre en oeuvre. Sachant qu'en cas de manquements, la responsabilité pénale des maires pourrait être engagée.

"Je veux que ce couloir soit libéré !" tonne Christian Perez, avec toute l'autorité d'un maire de 72 ans qui devrait être à la retraite. La crise sanitaire lui offre un dernier combat. Stressant. Dans l'école élémentaire de Saint-Xandre, ce mercredi matin, il s'agit de savoir où ranger les bureaux des élèves qui ont été retirés des classes. "Les délais sont courts, on pensait qu'ils pourraient rester dans le couloir", plaide Sylvain, du service des bâtiments, avant d'abandonner : "bon, on va les ôter."

Où ranger les bureaux des enfants sortis des salles de classes ? La question de ce mercredi matin à l'école élémentaire de Saint-Xandre. Les contraintes sanitaires seront difficiles à tenir. © Radio France - Julien Fleury

Quatre entrées pour les enfants

Un détail à régler parmi des centaines pour Christian Perez et son administration. "Parfois on doute un peu de pouvoir tenir les délais..." La chance de ce groupe scolaire de Saint-Xandre : des bâtiments relativement bien adaptés aux contraintes sanitaires. Avec notamment la possibilité d'utiliser plusieurs entrées.

"Ici, à l'entrée principale, passeront les élèves de six classes, décrit Christian Perez. Et pour les six autres classes, il y a deux autres entrées." Système renforcé par des arrivées décalées des enfants toutes les dix minutes. Et il faudra être pile à l'heure, pour être sûr qu'on "limite au maximum le brassage des élèves."

Oui à toutes les familles volontaires

A l'élémentaire, le maire peut compter sur un directeur investi, et des collègues qui pratiquement tous ont décidé d'être de retour en poste dès lundi, "malgré la peur" souligne l'enseignant Jean-Michel Raballand. "La première envie des collègues, c'est de retrouver leurs élèves." Ce directeur d'école doit coordonner le retour dès mardi 12 mai de 150 enfants, sur les 270 accueillis jusqu'en mars.

A 72 ans, le maire de Saint-Xandre Christian Perez devait prendre sa retraite. La crise sanitaire lui offre son dernier combat. Ici au téléphone avec les directeurs des écoles de la commune. © Radio France - Julien Fleury

Grâce à l'environnement favorable, l'école a pu dire oui à toutes les familles volontaires, quitte à prévoir des roulements. "Nous on s'est donné deux semaines pour voir" annonce Benjamin, qui a décidé de remettre à l'école ses quatre garçons, dont deux fréquentent le groupe scolaire. "S'ils doivent revenir à la maison mécontents, on dira stop, c'est pas pour le temps qui reste !"

La cour séparée en six

"Les enfants ne vont pas reconnaître les lieux" confie Christian Perez. La mairie s'occupe des aménagements, du nettoyage, de la restauration (confiée à un groupe privé) et de la garderie. La cour vient d'être nettoyée, alors qu'en deux mois d'abandon la nature avait commencé à reprendre ses droits. "Il faut séparer la cour en six" prévient Sébastien Lalida, le directeur des services techniques. Car théoriquement six groupes d'enfants doivent cohabiter sans se cotoyer.

"Là, on est en train de chercher des barrières" poursuit Sébastien Lalida, qui compte sur la journée de lundi, consacrée à la rentrée des profs, pour poser la signalisation : "il y aura des fléchages, notamment au niveau des toilettes, des sens de circulation au niveau des portes" qui devront rester ouvertes. "Il y aura du scotch un peu partout, par terre."

Marie et Manuel ne remettront pas leurs enfants à l'école le 11 mai. Inquiétude face au virus, aux mesures draconiennes qui attendent les élèves. "Les copains me manquent" peste leur fils aîné en CM2. © Radio France - Julien Fleury

Toute l'organisation à refaire

Autre grand changement, les classes aux bureaux très espacés, comme ici en CP : "mon impression quand on entre, ça fait plutôt salle d'examen" s'étonne le directeur Jean-Michel Raballand. Souvenir légèrement inquiétant des concours. L'enseignant se prépare à porter le masque. Mais se demande encore comment faire cours : "par exemple, une correction auprès d'un élève, ça va être très compliqué. Logiquement il ne faudrait pas toucher sa feuille." La pédagogie ne semble pas prioritaire. "On fera de la garderie" pronostiquent déjà de nombreux enseignants.

Juste à côté, l'école maternelle n'accueillera que 30 enfants. Tant mieux, car une surprise attendait le directeur mardi : le nombre d'élèves par classe ramené à 10 élèves. "Toute l'organisation que j'avais faite lundi, j'ai tout mis à la poubelle, et j'ai passé ma journée d'hier à tout revoir" se souvient le directeur de la maternelle, Nicolas Pillac, contraint de prévoir une organisation très rigide, que chaque nouvelle arrivée d'élève peut faire voler en éclat.

Engagement de trois semaines pour les parents

A Saint-Xandre, pas question donc de se plier à la demande de l'inspection académique d'une "ouverture progressive" qui intègre de nouveaux élèves en cours de route. De quoi faire effondrer le château de cartes, semble craindre Christian Perez : "il faut bien faire comprendre aux parents que leur choix de remettre ou pas leur enfant, c'est une forme d'engagement jusqu'au 2 juin."

Retour à l'école obligatoire pour Arthur et Emma, les enfants de Mickaël, appelé à reprendre le travail avec le déconfinement. "Je les aurais bien gardés à la maison" regrette le papa. © Radio France - Julien Fleury

Remettre les enfants à l'école, une obligation pour Mickaël. Il enseigne en collège où il est attendu à partir du 14 mai. Sa compagne institutrice reprend lundi. Ils sont prioritaires pour une place en maternelle, fréquentée par leur plus jeune fille Emma. "A priori, ils n'ont le droit à rien. Pas de poupée, pas de jeu. J'ai peur qu'elle s'ennuie". S'il pouvait, Mickaël la garderait bien à la maison avec son grand frère Arthur.

"J'ai peur qu'on traumatise les plus petits"

"J'ai peur qu'on traumatise un peu les plus petits" confirme le maire Christian Perez. "Toujours être à un mètre cinquante de son camarade, avoir en face d'eux des enseignants masqués, ça va surprendre les gamins." Enfin, si les masques arrivent dans les écoles, accompagnés de thermomètres. Les enseignants de Saint-Xandre espèrent pouvoir aller les chercher lundi à La Rochelle.