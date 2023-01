Un maire, une info : les cantines scolaire de La-Colle-sur-Loup passent en circuit court

La municipalité de La-Colle-sur-Loup a décidé de travailler avec un agriculteur du cru pour proposer des produits locaux bio à ses cantines scolaire. C'est ainsi que les enfants des deux écoles primaires et de l'école maternelle mangeront des produits de la commune, préparés par la cuisine centrale. "C'est grâce à un pari fou de ce jeune agriculteur qui a décidé de remettre du maraichage sur notre territoire que nous avons pu mener à bien notre projet", explique Jean-Bernard Mion, le maire. "Nous pouvons ainsi être en bio et servir le plus de produits possible en circuit court pour nos 800 repas quotidien, poursuit-il. Mais nous ne sommes bien sûr pas encore complètement autonomes. C'est pour cette raison que nous lançons un appel." L'appel consiste à trouver de nouveaux producteurs locaux qui ainsi complèteraient l'offre alimentaire. La municipalité de La-Colle-sur-Loup espère ainsi trouver un ou deux agriculteurs de plus, cette fois-ci sans doute un peu plus loin géographiquement, mais toujours au moins sur le territoire de la CASA, la communauté d'Antibes-Sophia-Antipolis ; dont fait partie La-Colle-sur-Loup.

