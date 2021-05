Un Marseillais parmi les six finalistes du concours du meilleur élève sommelier de France

Il est entré au lycée hôtelier de Marseille à l'age de 15 ans. A l'époque, Lucien le Guen n'avait pas touché à une seule goutte d'alcool. Aujourd'hui, ce jeune Marseillais est devenu un passionné de vin. Quelques mois après avoir choisi d'en faire son métier, il est finaliste du prestigieux concours du meilleur élève sommelier de France.

Cette finale se déroule les 20 et 21 mai à Tain l'Hermitage. Après un dîner ce jeudi soir préparé par le Chef Olivier Samin, 1 étoile au Guide Michelin et 2 Toques Gault & Millau, les apprentis sommeliers seront soumis le lendemain à quatre épreuves :

- une présentation au cours d'une simulation de repas des accords "Mets et vins" des plats dégustés la veille (en français et en anglais)

- une épreuve de décantation sans commentaire avec service du vin

- une épreuve de dégustation (deux vins, une eau-de-vie et une crème ou liqueur à reconnaître)

- une épreuve de comportement/prestance

Si Lucien le Guen remporte ce concours., ce sera un vrai tremplin pour sa carrière. D'autres prix lui seront remis : une immersion d'une semaine dans les vignobles de la maison Chapoutier en Australie, et un weekend gastronomique pour deux à la Maison PIC à Valence offert par Anne-Sophie Pic Sinapian et David Sinapian .