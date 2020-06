Un mois après la réouverture des écoles en Moselle, l'adaptation aux mesures sanitaires continue

Le 11 mai dernier, les écoles de Moselle obtenaient l'autorisation de recevoir à nouveau des élèves, avec des mesures strictes. Un mois plus tard, ce n'est pas toujours évident de vivre et de s'adapter à cette nouvelle manière d'apprendre.

Un mois après la réouverture des écoles primaires en Moselle, l'adaptation est toujours à l'ordre du jour. Si 95% des établissements du département sont désormais rouverts, l'école post-confinement n'a rien à voir avec celle du monde d'avant l'épidémie. Masque obligatoire, distance à respecter en récréation, effectifs limités, le quotidien de tous les acteurs de l'école a été bouleversé.

Les parents

A l'heure actuelle, chaque jour, 25 à 30% des élèves sont accueillis en classe. Pour le reste, les parents doivent trouver une solution. "Soit l'école est fermée, soit ce sont les enfants des professions prioritaires qui sont pris en cours, soit les effectifs tournent toutes les semaines", constate Christelle Carron, la président de la fédération des parents d'élèves en Moselle (FCPE). "C'est très compliqué s'il n'y a pas de périscolaire, il faut trouver quelqu'un pour emmener l'enfant", poursuit-elle. De même que pour la cantine, remplacée par un service de garde : "c'est un pique-nique tiré du sac, mais sans possibilité de réchauffer quoi que ce soit ou de mettre au frais"

Au delà de ces difficultés, selon Christelle Carron, de nombreux parents comprennent les mesures sanitaires imposées aux enfants, "surtout que ça a bien été accompagné par les enseignants". Elle est également rassurée par l'adaptation des enfants. "On avait peur de la cour de l'école, mais ils sont plein de ressources et trouvent toujours de quoi s'amuser", se réjouit-elle.

Le corps enseignant

Dès l'annonce de la réouverture des écoles, les instituteurs ont dû adapter les locaux à l'accueil d'enfants. Un 1er gros travail usant qui s'ensuit d'un mois entier de classe dans un contexte particulier. "Beaucoup d'éléments ont dû être ingérés puis mis en place, du coup ça fait une grosse charge de travail", confie Joëlle Noller, secrétaire en Moselle du SNUipp, le syndicat enseignant.

Désormais, la classe a repris, que ce soit physiquement ou via la vidéo, comme du temps du confinement. Mais comme les effectifs sont limités à 10 enfants en maternelle et 15 en primaire, le corps enseignant s'inquiète. "Beaucoup d'élèves ne sont pas revenus, et ce sont souvent les plus fragiles qui ne sont pas de retour. Ce qu'on a dit autour du numérique qui creuse des inégalités est encore est toujours vrai", explique Joëlle Noller.

Les maires

Face à toute cette crise, les maires se sont également retrouvés face au mur. Comment faire pour rouvrir alors que les moyens et les locaux manquent ? "Beaucoup se sont retrouvés avec une salle de classe trop petite", regrette Jean-Marie Mizzon, le président des maires ruraux de Moselle. De nombreuses écoles ont donc rouvert après le 11 mai, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. "Il y a parfois eu une pression amicale des parents ou du rectorat pour que l'école reprenne", explique Jean-Marie Mizzon. "Ce n'était pas méchant mais ça vient s'ajouter à tous ces problèmes.

Et malheureusement, dans ce contexte, la suite logique consiste en un sentiment de solitude. Mais Jean-Marie Mizzon relativise. "C'est malheureusement le quotidien d'un maire." Il reconnaît toutefois l'aide de la Préfecture de la Moselle pour toute la montagne de démarches à gravir. Désormais, les élus locaux refusant la réouverture sont marginaux. Sur 976 établissements dans le département, 931 accueillent à nouveau des écoliers. Les 45 restants sont principalement recensés à Hayange (11 écoles) et Audun-le-Tiche (6 écoles).