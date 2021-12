Un mouvement de grève touche les accueils périscolaires à Pau ce mardi et mercredi

Il risque de ne pas y avoir ni garderie ni cantine dans plusieurs écoles de la ville de Pau ces mardi et mercredi 14 et 15 décembre, en raison d'un mouvement social du secteur périscolaire. France Bleu fait le point des établissements concernés.

Les accueils périscolaires risquent d'être perturbés ces mardi et mercredi 14 et 15 décembre à Pau. Un mouvement de grève touche plusieurs établissements, et devrait impacter les services à la cantine et les garderies. C'est le deuxième mouvement de ce type en moins d'un mois après des perturbations dans les écoles le 19 novembre à Pau.

Vingt établissements palois sont concernés, avec soit la cantine, soit la garderie concernées, soit les deux. Ce qui veut dire qu'aucun enfant ne pourra être accueilli sur ces temps durant ce mouvement de grève.

La liste des établissements et des perturbations

4 Coins du Monde

Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin fermé, accueil du midi ouvert.

Arc-en-Ciel Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Bosquet Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Bouillerce Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Buisson Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Curie Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Fleurs Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé.

Henri IV Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé.

Hippodrome Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Lapuyade Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, accueil du midi fermé.

Lauriers Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Lavigne Mardi : accueil du matin ouvert, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Lilas Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Marancy Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Marca Mardi : accueil du matin fermé, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin fermé, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Nandina-Park Mardi : accueil du matin fermé, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Phoebus Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, accueil du midi fermé.

Sarrailh Mardi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire, accueil du soir ouvert.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Léon-Say Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Trianon Mardi : accueil du matin fermé, accueil du midi fermé, accueil du soir fermé.

Mercredi : accueil du matin ouvert, repas livrés par la Cuisine Communautaire.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Pau.