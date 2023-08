Un nombre d'élèves stable et des rénovations importantes dans les établissements scolaires à Anglet

À quelques jours de la rentrée des classes, l'heure est au bilan à Anglet. Les effectifs sont stables par rapport à l'année précédente avec 1.893 élèves scolarisés cette année : 1.207 en élémentaire et 686 en maternelle. Pour cette rentrée de nombreux travaux ont été entrepris pour rénover les bâtiments scolaires. La commune veut aussi mettre l'accent sur la petite enfance.

De gros travaux sur deux écoles élémentaires

Chaque année, la collectivité consacre 10,5 millions d'euros par an à la politique éducative. Lors du mandat 2020-2026, les investissements représentent plus de 7 millions d'euros dont 4,5 millions dédiés à la rénovation des bâtiments scolaires. Après le groupe scolaire Edouard-Herriot et l'école élémentaire Evariste-Galois. C'est au tour de deux nouveaux établissements de faire peau neuve. Il s'agit des écoles élémentaires Justin-Larrebat et Aristide-Birand. Pour la première, la Ville a mis sur la table 870.000 euros sur trois ans pour, notamment, mettre aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité . Dans l'école Aristide-Briand, 340.000 euros sur deux ans pour la rénovation énergétique, la ventilation et le confort acoustique.

Accompagner dans la parentalité

La Ville d'Anglet met cette année, et pour les années à venir, l'accent sur l'accompagnement à la parentalité. L'offre concernant la petite enfance est renforcée. Pour cette rentrée, le quartier Cœur de Sutar accueille une crèche municipale de 12 places. La crèche "Pitchouns" gérée par la Croix-Rouge dans le quartier Blancpignon s'agrandit, les travaux prendront fin en 2025. Elle passera de 40 à 45 places et la superficie augmentera de 355 m2 à 650 m2. Cette crèche sera rattachée au groupe scolaire Jean-Jaurès situé juste à côté.

À l'occasion d'une enquête menée il y a deux ans, la commune va mettre en place un bureau à Baroja pour échanger avec les parents.

Pour les adolescents, un point information jeunesse à la Maison pour tous a été mis en place. Les 12-25 ans pourront s'y rendre pour s'informer sur les formations, l'emploi, pour demander de l'aide dans les démarches administratives (CV, Parcoursup, demande de bourse,...)