Un nombre record d'écoles fermées dans l'Indre avant les vacances de février

Le covid-19 circule de plus en plus activement dans les établissements scolaires de l'Indre. Résultat : un nombre record d'écoles ferment ce vendredi 28 janvier. Certaines ne rouvriront pas avant la fin des vacances de février, mais l'enseignement y sera tout de même assuré à distance la semaine prochaine (avant les vacances), assure le directeur académique de l'Education nationale dans le département Jean-Paul Obelianne. Ce dernier précise que dans chaque cas de fermeture, le nombre d'élèves et d'enseignants contaminés au covid-19 est élevé (entre 15 et 30 personnes)

Au total, 12 écoles fermées ce vendredi

Douze écoles sont fermées dans le département ce vendredi 28 janvier. Il faut les départager en deux groupes. Quatre d'entre elles rouvriront vendredi prochain, à la veille des vacances, pour une journée de cours. Sont concernées :

l'école primaire d'Éguzon

l'école maternelle et l'école élémentaire de Neuvy

l'école élémentaire d'Ardentes

Huit autres écoles resteront totalement fermées la semaine prochaine, et ne rouvriront qu'après les vacances :