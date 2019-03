Un nouveau bâtiment et de nouvelles ambitions pour le campus de Roanne

Roanne, France

Bientôt du changement sur le campus universitaire de Roanne (Loire). Un nouveau bâtiment doit y être construit à partir de 2020, à la place de locaux anciens situés au 12, avenue de Paris. Le futur bâtiment doit regrouper plusieurs filières du Centre universitaire roannais (qui dépend de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne) et abritera aussi un laboratoire de recherche (LASPI), ainsi qu'un incubateur d'entreprises. Avec l'extension de son campus universitaire, Roanne espère se faire une place sur la carte des sites universitaires de la région.

Un campus de 3000 étudiants

"On veut faire en sorte qu'une ville moyenne comme Roanne puisse aussi disposer de services et de structures qu'on retrouve dans des villes plus grandes", commente le maire de Roanne et président de Roannais agglomération, Yves Nicolin. L'objectif du nouveau bâtiment, c'est à la fois de faire plus de place pour les étudiants actuels (les effectifs sont passés "de 2000 à 3000 étudiants depuis 2014", selon Yves Nicolin) et d'attirer de nouveaux étudiants, alors que certains jeunes rechignent à venir étudier à Roanne.

Bâtiment futuriste

"Les étudiants en médecine par exemple, ils ne veulent pas venir ici parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont se retrouver dans une petite ville paumée, à la campagne... alors que pas du tout", lance Julie, étudiante à l'école d'infirmière de Roanne. Un petit campus est pourtant un atout. Plusieurs étudiants expliquent se sentir proches de leurs enseignants : "ça permet une convivialité avec les professeurs qu'on n'a pas forcément sur des gros campus comme Lyon et Paris, ils peuvent mieux nous aider en cas de difficultés", assure Thibault, étudiant en GEA (Gestion des administrations et des entreprises).

Le nouveau bâtiment du campus de Roanne devrait être livré courant 2021. Son coûté : sept millions d'euros, dont six financés par Roannais agglomération. Le bâtiment de 2000 mètres carrés aura une couleur métal rouillé et un aspect volontairement "futuriste", ajoute le maire de Roanne, pour trancher avec le reste du campus... notamment l'ancienne caserne, aujourd'hui Centre Pierre-Mendès-France.