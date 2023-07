Un nouveau centre de formation des apprentis aux métiers du BTP dans l'Aire urbaine

Le secteur du bâtiment recherche des apprentis...désespérément. Le constat est sans appel : tous les métiers de la filière sont en tension . Le manque de personnel qualifié se fait d'autant plus ressentir que de nombreux travaux de rénovation énergétique sont en cours, et d'autres sont à venir. Pour pallier ce problème, un CFA (centre de formation des apprentis) ouvre à Belfort.

Ce CFA est né d'un partenariat entre le GRETA Haute-Saône et Nord Franche-Comté et l'AFPA de Belfort © Radio France - Nicolas Joly

L'alternant d'aujourd'hui, le salarié de demain

18 formations en alternance y sont proposées, réparties sur cinq communes de l'Aire urbaine (Belfort, Grand Charmont, Héricourt, Bavilliers et Audincourt). L'objectif est de répondre aux besoins des entreprises locales. "On a pas mal de demandes en peinture, en carrelage. Pour les chauffagistes, on a 18 personnes en formation dont 3 alternants. Ce n'est pas rien", indique Frédéric Contreres, directeur du centre AFPA de Belfort.

Tous les profils sont acceptés, dès 15 ans. Pas besoin d'avoir un bon niveau de français. Le CFA s'engage à accompagner ses alternants dans leur recherche d'entreprise et d'emploi. "Ça peut être décourageant quand on fait une ou deux entreprises et que ça ne marche pas", constate Sandrine Marlet, directrice du développement au sein de l'AFPA Bourgogne Franche-Comté. "On les accompagne, on regarde les job-boards pour savoir quelles entreprises recherchent et leur dire d'aller postuler". Sachez aussi qu'il n'y a pas de rentrée de septembre au CFA. Les candidatures sont possibles toute l'année