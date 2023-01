Un nouveau collège à Port-de-Bouc

"Un collège plus grand, plus moderne, plus exemplaire en matière d'environnement", c'est la promesse du département du Rhône pour les élèves de Port-de-Bouc, pour faire face à la population grandissante de la commune. Il s'agit d'une reconstruction complète de l'actuel collège, Paul Eluard. Les nouveaux locaux pourront accueillir 728 élèves et 500 demi-pensionnaires. L'établissement sera équipé d'une salle polyvalente et d'un plateau sportif.

Le futur collège Paul Eluard - Conseil départemental des Bouches du Rhône - droits réservés

Les travaux doivent débuter dans un an et demi, à l'automne 2024. Il devrait être inauguré en début d'année 2026. Le département finance ce nouveau collège en intégralité : 24,3 millions d'euros. Un collège qui se veut un modèle de sobriété énergétique, selon le communiqué du département. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits du bâtiment.