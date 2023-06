Un nouveau collège en construction à Castelnau-d'Estrétefonds en Haute-Garonne

Un collège est en cours de construction à Castelnau-d'Estrétefonds, commune située à une trentaine de minutes en voiture au nord de Toulouse. La première pierre a été posée ce vendredi en présence du département, de la mairie et de représentants de l'Education Nationale. Ce collège a vocation à ouvrir à la rentrée scolaire 2024, il accueillera tout d'abord des élèves de 6ème et de 5ème, soit moins de 300 élèves. A terme, il devrait recevoir 720 élèves.

Cet établissement répond à la pression démographique qui grandit au nord de Toulouse. "On attend ce collège depuis de nombreuses années, depuis 2015, avec la population de familles, âgées de 30 à 50 ans, qui augmente et le collège voisin de Saint-Jory qui arrive à saturation" explique Sandrine Sigal, la maire de Castelnau-d'Estrétefonds. A proximité du collège, on retrouve un complexe sportif, un groupe scolaire, un Ehpad, et une association Agapei. A coté du collège, un terrain de jeu et une piste d'athlétisme seront aménagés en 2025. La construction de l'établissement représente un budget de 18 millions d'euros.

Un collège à taille humaine

"Il faut en finir avec les établissements de 1000 élèves" plaide Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge des collèges. "Au nord de la métropole toulousaine, il y avait cette nécessité d'implanter un nouveau collège car la population a très fortement augmenté." La sectorisation de ce collège n'est pas finalisée , c'est encore en concertation avec les élus locaux, les équipes pédagogiques, les parents d'élèves des écoles primaires des communes alentours pour favoriser la mixité sociale.

Caractéristiques de l'établissement

L'établissement comprendra trois bâtiments distincts (le bâtiments d’enseignement principal, le CDI et le restaurant scolaire) sur une surface de 5 600 m2, un parking véhicule de 49 places, un parking bus de 12 places et un parking vélo couvert de 120 places. Le bâtiment prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit, de 23 sondes en géothermie, d’un système de récupération des eaux pluviales ou encore d’hôtels à insectes et de nichoirs sur les toitures végétalisées. Le chantier sera suivi par un écologue. Il y aura une grande partie de structuration bois avec des matériaux biosourcés en circuit court. La cour de récréation a fait l’objet d’un travail particulier pour favoriser l’égalité filles-garçons et pour lutter contre les effets d’îlots de chaleur.

Un autre collège est en cours de construction dont la première pierre sera posée la semaine prochaine, le collège de Paléficat, quartier au nord de Toulouse. Il ouvrira lui aussi à la rentrée 2024 et pourra accueillir 720 élèves.

Le département prévoit de construire 17 nouveaux collèges (dont sept sur Toulouse Métropole) d’ici 2028 , trois rénovations ou reconstructions et deux agrandissements, pour un montant total de 450 millions d'euros au total. D'ici 2030, le département comptera 7000 nouveaux collégiens, ce qui portera à 70.000 le nombre de collégiens, aujourd'hui on est à 63.000. "C'est relativement important, nous sommes un des départements les plus jeunes de France" explique Sébastien Vincini.