Un nouveau collège et déjà une mobilisation de parents d'élèves à Laillé

Une quarantaine de parents d'élèves s'est réunie ce mercredi matin à 8h30 devant les grilles du tout nouveau collège de Laillé. Les engins de chantier font encore des va-et-vient à quelques mètres de là. Les travaux ont pris du retard en raison du confinement au printemps dernier. Ils ne seront pas terminés avant quelques semaines. Les enfants, eux, ont investi la cour tandis que les parents tiennent des affiches sur lesquelles on peut lire "On n'est pas des sardines". Dans les deux classes de 4è du collège Marie Curie, on compte respectivement 30 et 31 élèves. "C'est beaucoup trop en cette période de crise sanitaire", regrettent les parents.

"La fête est gâchée"

"Le nouveau collège, on l'attendait avec impatience pour nos enfants. Mais aujourd'hui, la fête est gâchée", déplore une mère d'élève. Les élus locaux montent eux aussi au créneau. La maire, élue en mars, redoute de devoir annoncer aux nouveaux arrivants sur la commune qu'il est impossible d'inscrire leurs enfants en cours d'année dans le tout nouveau collège Marie Curie. "_C'est de la discrimination, une inégalité entre Lailléens_", tempête Françoise Louapre. Faute de place, les nouveaux venus se verraient scolarisés au collège d'Orgères, distant de six kilomètres. "Ne pas leur ouvrir les portes du collège de Laillé, c'est leur faire rater la création d'un tissu social à leur arrivée dans une commune. Ce n'est pas envisageable en tant que maire." Quatorze logements sont prévus en livraison courant décembre dans la commune pour des familles avec des collégiens.

Les élèves sont 30 et 31 dans les classes de 4è du collège Marie Curie de Laillé © Radio France - Laetitia Cherbonnel

"L'accompagnement pédagogique sera à la hauteur"

Du côté des services académiques, on se veut rassurant. Un circuit de bus scolaire existe entre les deux communes et les adolescents seront bien scolarisés, quoiqu'il arrive, même si c'est dans la commune voisine. Quant aux conditions de travail dans ces classes à plus de trente élèves, Christian Wilhem, le directeur académique, martelle que "tout est réuni dans ce collège flambant neuf pour assurer la qualité de l'accueil et de l'enseignement". "Des heures supplémentaires ont été octroyées pour dédoubler les classes en français, en mathématiques et en histoire-géographie. Ce sont des effectifs chargés, mais rien de non-maîtrisable. Il n'y a pas de justification à ouvrir une nouvelle classe à Laillé. Ce ne serait pas juste par rapport aux autres établissements du département qui ont des effectifs similaires. Il n'y a pas d’inquiétude même à 31 par classe, les élèves seront à même d'apprendre ici avec bonheur et efficacité", conclut-il.