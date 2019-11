Un nouveau diplôme forme aux métiers du social, au lycée agricole d'Ahun

Dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse, une nouvelle formation est dispensée au lycée agricole d'Ahun, près de Guéret. Il s'agit du diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Quinze personnes font parties de la première promotion et ont débuté leur formation ce lundi.

Ahun, France

Ils sont quinze élèves et ont entre 18 ans et 55 ans. Au lycée agricole d'Ahun, la première promotion de la formation au diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social se compose d'élèves aux horizons très variés. Certains viennent tout juste d'obtenir leur baccalauréat tandis que d'autres ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle dans le milieu éducatif et/ou social.

Une formation en 10 mois

Pour intégrer cette nouvelle promotion tournée vers les métiers du social, 38 personnes ont candidaté et ont passé le concours d'entrée. Ce sont finalement 15 candidats qui ont été reçus et qui ont débuté leur formation ce lundi. Pendant 10 mois, ils vont participer à des ateliers, rencontrer des professionnels et être amenés à faire de la gestion de projet.

Premières notes des élèves pour le premier jour de formation au DEAES. © Radio France - Lauriane Havard

"Cela tombe à pic pour moi !" lance avec le sourire Céline, 35 ans et mère de deux enfants. Avec sa famille, elle a déménagé de Moselle pour s'installer en Creuse en juillet dernier. Après quelques années de pause, elle voulait reprendre une formation dans le secteur du social. "J'étais en manque ! Vraiment, ça me manquait de m'occuper de personnes en difficulté [...] pour moi, c'est le plus beau métier du monde !".

Répondre aux besoins locaux

L'avantage de cette formation est qu'elle se déroule en Creuse, au lycée agricole d'Ahun. L'objectif est de former localement les personnes pour in fine créer des emplois et répondre aux besoins du département. C'était une opportunité rêvée pour Mathilde, qui a récemment décroché son baccalauréat professionnel "aide à la personne". "J'ai vraiment envie de rester en Creuse et de trouver un travail ici, donc je ne pouvais pas espérer mieux". A l'issue de cette formation de 10 mois, les élèves pourront, selon leur préférence, travailler auprès des personnes âgées, des enfants en difficulté ou encore en situation d'handicap.

La formation au diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (DEAES) est accessible sur concours (épreuves écrites et orales). Une validation d'acquis est également possible. Les dates du prochain concours seront communiquées d'ici la fin du mois de novembre.