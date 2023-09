"Jeu de la virgule" : un nouveau jeu dangereux a fait son apparition dans un collège des Landes

Un nouveau jeu dangereux est, peut-être, en train d'arriver dans les cours de récré du département des Landes : "le jeu de la virgule". Il consiste en une ou deux claques brusques et sans prévenir, derrière la tête. Il s'agit d'un geste grave puisqu'il peut toucher les cervicales.

Toutes les classes du collège d'Angresse sensiblisées

C'est la mère d'un élève du collège Elisabeth et Robert Badinter d'Angresse, dans le sud des Landes, qui a prévenu l'établissement ce vendredi 15 septembre. L'enfant n'a pas été blessé, mais le signalement est pris très au sérieux. Dès le lendemain de l'alerte, le samedi 16 septembre, un message a été diffusé à l'ensemble des parents d'élèves du collège via le logiciel Pronote pour les appeler à la vigilance. Ce lundi 18 septembre, le principal de l'établissement a sensibilisé l'ensemble des élèves. "Le chef d'établissement est intervenu dans toutes les classes du collège avec son équipe de direction, l'infirmière et le CPE, pour rappeler à la fois la dangerosité du jeu, mais aussi permettre aux élèves qui en sont les victimes de pouvoir parler" indique Bruno Brevet, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) dans les Landes.

Les chefs d'établissement landais appelés à la vigilance

Selon Bruno Brevet, aucun autre cas n'a été signalé dans les Landes. Afin de prévenir le caractère potentiellement viral de ce jeu de la virgule, une note signée du DASEN, doit être envoyée, dans les jours qui viennent, à l'ensemble des chefs d'établissement landais pour les sensibiliser. "Les collégiens ont toujours une capacité à trouver des jeux qui sont des jeux qui peuvent être dangereux pour eux. Donc, sur ce jeu, effectivement, on va attirer l'attention de tous les chefs d'établissement pour qu'ils soient vigilants et éviter que ce phénomène ne se reproduise" explique Bruno Brevet, le DASEN des Landes.