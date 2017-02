Un nouveau pôle de formation aux métiers de l'industrie ouvrira en 2019 à Clermont-Ferrand

De grandes entreprises auvergnates, soutenues par la Région, l'Education Nationale et des partenaires financiers lancent "Campus Entreprises". Ce pôle de formation aux métiers de l'industrie accueillera ses premiers apprentis en septembre 2019.

En Auvergne, chaque année, le secteur industriel propose 200 à 350 embauches. Or, certains postes, dans la maintenance ou la production, sont difficilement pourvus. C'est donc pour répondre à ces besoins qu'est lancé "Campus Entreprises". Ce partenariat réunit de grandes entreprises comme Michelin, Limagrain, ViaMéca et des partenaires publics tels que la Région ou le Rectorat de l'Académie de Clermont. L'objectif est de former chaque année 300 jeunes ou adultes aux métiers de l'industrie.

Un bâtiment sur le site Michelin de Cataroux

Michelin, qui dispose déjà d'une école technique, va rénover un bâtiment sur le site de Cataroux où seront installés les futurs apprentis. Les études, en alternance, permettront de préparer CAP, Bac Pro et BTS. Le pôle abritera également un service d'information et d'orientation pour les métiers de l'industrie ainsi qu' une filière d'insertion dédiée aux jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire. Du matériel innovant sera mis à la disposition des apprentis. Toutes les entreprises industrielles de la région pourront bénéficier du dispositif, y compris les PME et les TPE.

Un investissement de 30 millions d'euros

L'enveloppe est de 30 millions d'euros sur 5 ans, dont 13,8 millions versés par Michelin. Dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, la Caisse des Dépôts débloque 9,4 millions d'euros et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 3,2 millions.