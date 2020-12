Un nouveau président pour l'Université de Pau et des Pays de l'Adour : Laurent Bordes

Laurent Bordes est âgé de 53 ans, il menait la liste "Ambitions 2024", il a été élu au premier tour de scrutin par 21 votes pour, 5 votes contre, et 4 abstentions, par les représentants des personnels, et les représentants des étudiants élus par vote électronique les 23 et 24 novembre derniers, et les personnalités extérieures désignées début décembre, tous membres du nouveau conseil d'administration.

Laurent Bordes est professeur de mathématiques, ancien directeur du collège sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement. Mohamed Amara assurait la présidence depuis 2012. Il est désormais conseiller municipal à Pau et au sein de l'agglomération Pau Pyrénées il est en charge de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche.