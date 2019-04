Un nouveau recteur pour l'académie de Rennes

L'information circulait de façon officieuse depuis une dizaine de jours, elle a été confirmée ce lundi 1er avril. La rectrice de l'académie de Rennes Armande Le Pellec Muller quitte la région. Le conseil des ministres a nommé Emmanuel Ethis, recteur de l'académie de Rennes depuis 2015 pour la remplacer.

Spécialiste du cinéma

Âgé de 51 ans, Emmanuel Ethis a été président de l'université d'Avignon. Titulaire d'un doctorat en sociologie et d'une maîtrise de sciences et techniques de communication il a écrit plusieurs ouvrages qui traitent du cinéma. Le nouveau recteur prend ses fonctions dès ce lundi. Armande Le Pellec Muller n'aura passée qu'un peu plus d'un an en Bretagne. Elle n'a pour le moment pas été appelé à exercer de nouvelles fonctions en tant que rectrice.