Un nouveau site pour regrouper les offres de stages en Bourgogne-Franche-Comté

Qui dit rentrée, dit stages et parfois des heures de recherches infructueuses pour tenter de trouver l'offre parfaite. Dès le 4 septembre 2023, un site regroupera toutes les offres disponibles en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une des nouveautés mises en place par la région pour la rentrée 2023.

Un site pour simplifier la recherche de stages

À partir du 4 septembre 2023, tous les élèves et étudiants de Bourgogne-Franche-Comté pourront retrouver 1 500 offres de stages sur un même site, proposé par la région. L'objectif n'est pas de remplacer les autres sites existants, mais bien de rassembler toutes les informations au même endroit pour simplifier la vie des jeunes et des parents. C'est aussi un moyen de donner sa chance à tous, explique Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté : "je considère que chercher des stages n'est pas donné à tout le monde, il y a ceux qui sont aidés par leur famille, qui ont du réseau, des contacts et puis il y a tous les autres."

Avec cette plateforme, les élèves et étudiants pourront avoir accès à tous les métiers, même ceux qui leur sont inconnus. "Pour réussir à l'école, il faut pouvoir découvrir, alimenter sa curiosité, ce n'est pas donné à tout le monde, rappelle Marie-Guite Dufay. Cette plateforme va donc compenser les inégalités d'accès aux stages." Ce site à vocation à s'agrandir et même à accueillir, à terme, les offres d'alternance.

(Presque) aucun problème de transports scolaires

Sur les 3 000 lignes de transports scolaires en Bourgogne-Franche-Comté, toutes (ou presque) rouleront à la rentrée 2023. Seule l'une d'entre elle, qui dessert la commune de Saint-Claude, dans le Jura, n'a pas de conducteur. La région affirme que les parents des 70 élèves concernés sont au courant, et qu'une solution sera proposée au plus vite aux familles. En tout, 126 000 lycéens utilisent ces transports scolaires, qui restent gratuits.

Augmentation du prix des repas dans les lycées

Malgré une volonté de la région de ne pas alourdir le budget des familles, le prix du repas dans les lycée augmentera bien à partir du 1er janvier 2024. Une augmentation de 17 centimes pour les élèves qui mangent tous les jours à la cantine (soit 3,58 euros), 23 centimes pour les parents qui prennent le repas à l'unité (4,85 euros). Une hausse de 5% cependant moins importante que l'inflation, la région Bourgogne-Franche-Comté prend en charge au minimum 60% du prix des repas.