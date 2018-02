Après l'annonce du départ d'Elisabeth Laporte le 7 février dernier pour l'académie de Toulouse, la direction des services départementaux de l'éducation en Dordogne n'avait plus personne à sa tête. Comme cela était attendu, l'inspectrice d'académie est remplacée par Jacques Caillaut. Il est arrivé cette semaine en Dordogne.

Jacques Caillaut n'est autre que l'ancien inspecteur académique de Haute-Garonne. Sa mutation a été annoncée après l'épisode de violences au lycée Gallieni de Toulouse. Officiellement aucun lien n'a été fait avec ces événements, mais pour les syndicats d'enseignants, le directeur académique a servi de fusible.

Diplômé en histoire médiévale

A 59 ans, Jacques Caillaut a été directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Indreaprès avoir été Dasen adjoint dans le Nord entre 2009 et 2012. Diplômé en histoire médiévale, il a débuté sa carrière comme instituteur avant de devenir conseiller pédagogique de circonscription, spécialisé en éducation physique et sportive. Jacques Caillaut a également été inspecteur de l'Education nationale en charge de l'adaptation et de l'intégration scolaire à Agen. En 2007 il a exercé la fonction d'inspecteur d'académie au rectorat de Bordeaux.