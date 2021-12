Un outil pour lutter contre les fake-news présenté à Douai

Eveiller l'esprit critique des jeunes, et éviter qu'ils ne tombent dans le piège des fake-news, ces fausses infos, parfois complotistes, qui fleurissent sur les réseaux sociaux : c'est le but de Des-Infox. Il s'agit d'une animation à destination des plus de 12 ans, que vient de lancer la confédération nationale des Maisons des jeunes et de la culture (MJC).

Elle la présentait ce mardi 30 novembre à la MJC de Douai, avec pour objectif de faire tourner ce kit partout en France, dans les mois qui viennent : dans les MJC, les centres sociaux, mais aussi les collèges et les lycées.

Six modules ludiques

Des-Infox est composé de six modules ludiques, pour amener les jeunes à questionner la véracité des informations reçues quotidiennement : comment une information génère-t-elle de l'émotion, comment cette émotion nous influence-t-elle ? Quelles sont les techniques de vérifications ? Pour s'y confronter, on est invité à fabriquer la Une d'un journal. On apprend que les fake-news, même si on ne les appelait pas comme ça à l'époque, existent depuis bien longtemps. Exemple : "la terre est plate".

Il y a aussi l'atelier "Evaluation des preuves" : deux équipes s'affrontent pour remporter le moustique d'or. Elles lisent des affirmations inscrites sur des petits ronds en carton, certaines sont de simples on-dit, d'autres émanent d'études scientifiques. Certaines sont donc plus crédibles que d'autres. L'idée, n'est pas de dire aux jeunes comment penser, mais leur donner des clés pour ne pas tomber dans les pièges.

