Un passage de drapeau pour transmettre l'histoire au lycée Frédéric Mistral d'Avignon

Ce mercredi, l'association du Souvenir français a confié le drapeau " Rhin et Danube " au lycée Frédéric Mistral d'Avignon, un drapeau historique puisque c'est celui de la première armée française, celle qui a libéré, avec les Résistants, la Provence en août 1944.

C'est le douzième établissement à qui l'association remet ce drapeau. Dans la cour du lycée, les élèves se sont rassemblés autour d'anciens combattants porteurs de drapeau. Pour l'occasion, onze comités du Souvenir étaient représentés. Une cérémonie mémorielle, explique Jean-Claude Tibère, délégué général du souvenir Français du Vaucluse : "Nous, nous sommes le passé, on est là pour leur passer le témoin. L'avenir, c'est eux qui le représenteront, pour ne pas oublier."

"C'est donner une seconde vie aux drapeaux, plutôt que de les laisser prendre la poussière dans une armoire. Au moins, la mémoire de ceux qui 'ont servi est honoré". Jean-Claude Tibère, délégué général du souvenir Français du Vaucluse

Replacer ce drapeau dans une école permet aussi de revaloriser ce symbole républicain, d’après Serge Barcellini, président du Souvenir Français : "Aujourd'hui, plus personne ne connait les symboles républicains : le drapeau, la marseillaise, la Marianne. Or, on ne peut pas vivre ensemble sas avoir une politique symboliques".

Un passage de drapeau qui place au centre la transmission historique, ajoute Serge Barcellini, "car ce drapeau a une histoire, il a été porté par des combattants qui ont libéré la France. donc on a là toute une histoire que l'on peut partager à travers le drapeau."

C'est précisément ce qui a motivé Théo, 17 ans, élève en terminale, à prendre la responsabilité du porte-drapeau cette année. Veste, cravate, baskets et gants, le jeune homme a pris son rôle très à cœur : "Je me suis porté volontaire, parce que je trouve ça bien de montrer les valeurs de la république. Le drapeau symbolise tous les morts des guerres."

"Quand on va dans des cimetières militaires et qu'on voit toutes ces croix blanches, je pense que 'est vraiment important que les jeunes générations sachent ce qui se passe." - Théo, élève en Terminale, porte-drapeau au lycée Frédéric Mistral cette année

Le drapeau sera exposé toute l’année dans le hall de l’établissement, et il sera donc sorti pour des occasions spéciales, notamment d’ici quelques jours pour les commémorations du 8 mai 1945.