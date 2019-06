Un petit-déjeuner revendicatif devant l'école élémentaire de Lezay dans les Deux-Sèvres

Lezay, France

Dans les Deux-Sèvres, la carte scolaire présentée jeudi dernier (le 20 juin 2019) ne passe pas à Lezay. Les parents d'élèves de l'école élémentaire ont prévu de se rassembler devant l'établissement ce mardi à 8h45 ; un rassemblement en présence d'élus.

Avec un effectif prévisionnel de 140 élèves à la rentrée prochaine, il y aurait 28 élèves par classe, "le sur-effectif le plus élevé du département" selon l'APE.

L'association des parents d'élèves réclame l'ouverture d'une classe supplémentaire et espère bien se faire entendre d'ici à vendredi (le 28 juin,) date de la prochaine réunion à l'académie. En attendant, petit-déjeuner de revendication ce mardi devant l'école de Lezay. Et il y aura d'autres actions à la rentrée, si les parents n'obtiennent pas gain de cause.