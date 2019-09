Un peu plus de 1000 apprentis font leur rentrée à l'Université des métiers à Avignon

Avignon, France

20 % des apprentis de PACA sont formés à l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Une formation qui, rapidement, permet aux jeunes diplômés de se faire une place dans le monde du travail. Pour preuve : 80 % des élèves passés par cet établissement ont trouvé un emploi. L'apprentissage présente de multiples avantages pour Jean-Louis Ginet, formateur au campus d'Avignon, qui accueille à ce jour un peu plus de 1000 apprentis toutes filières confondues : " Ces jeunes vont vite prendre conscience des besoins de l'entreprise. Ils acquièrent une certaine maturité et quand ils sortent de l'école, ils sont prêts."

On a un savoir plus développé qu'en formation initiale

Si les employeurs sont séduits, les étudiants aussi. Le campus d'Avignon vient d'ouvrir une deuxième classe en première année pâtisserie de Brevet technique des métiers (BTM), car les effectifs augmentent. Dylan est en deuxième année. Ce jeune de 18 ans est apprenti pâtissier à Velleron. "Je suis passé par un Bac pro. C'est beaucoup de théorie et très peu de pratique puisqu'on fait seulement des stages. Là on apprend chez un patron donc on a une petite rémunération et un savoir beaucoup plus développé qu'en formation initiale."

Jean, lui, apprend le métier de boucher. Il est en deuxième année de CAP (certificat d'aptitude professionnelle). _"_À la base, je ne suis pas "très école". Grâce à l'apprentissage je peux travailler."

Forte de ses 7 campus en région PACA, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat propose 107 formations du CAP au bac + 5 dans de nombreux domaines : boulangerie, pâtisserie, boucherie, coiffure, art floral....