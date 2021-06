C'est l'heure de la philosophie pour les 30.000 (peut-être) futurs bacheliers des filières générales et technologiques. La première épreuve du bac commence ce jeudi 17 juin. Les fillières professionelles, elles, ont déjà eu deux épreuves la veille.

Un peu plus de 30.000 lycéens passent le bac philo ce jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais

Parmi les fournitures à avoir sur soi : le masque et le gel. Et pour ceux qui oublieraient leur stylo, les examinateurs en ont : désinfectés au préalable! (Image d'illustration)

Fini les révisions, place à la composition ! Ce jeudi 17 juin, plus de 30.000 élèves des filières générales et technologique de l'Académie de Lille passent la traditionnelle épreuve de philosophie. Elle marque le coup d'envoi des épreuves du bac, même si techniquement, les 13.600 candidats en bac professionnel ont eu leurs premières épreuves la veille, le français et l'histoire-géo.

Le bac dans l'Académie de Lille en quelques chiffres

22.868 : c'est le nombre de candidats inscrits en filière générale, soit 51% des candidats

: c'est le nombre de candidats inscrits en filière générale, soit 51% des candidats 63 : l'âge du candidat le plus âgé inscrit dans le Nord-Pas-de-Calais

: l'âge du candidat le plus âgé inscrit dans le Nord-Pas-de-Calais 16 : le plus jeune candidat inscrit dans notre région

: le plus jeune candidat inscrit dans notre région 4 : le nombre de sujets pour l'épreuve de philosophie. D'habitude, il y en a trois, mais cette année, les examinateurs ont rajouté un sujet dissertation supplémentaire. Les candidats auront donc le choix entre trois dissertations et un commentaire de texte.

Les règles sanitaires

Même si tous les candidats ne se penchent pas en même temps sur leurs copies, les règles sanitaires sont les mêmes pour tout le monde. Le masque est obligatoire, comme le lavage des mains à l'entrée de la salle. Elles seront d'ailleurs désinfectées entre chaque épreuve, et aérées toutes les heures, même pendant que les candidats composent.

Pour les étourdis qui auraient oublié leurs stylos pour émarger, les examinateurs en ont en rab : désinfectés à l'avance.