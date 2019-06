Un peu plus de 40 000 candidats passent le bac dans l'académie de Nantes

Nantes, France

Les épreuves écrites du baccalauréat débutent ce lundi et se poursuivront jusqu'au lundi 24 juin, l'académie de Nantes compte cette année 40 115 candidats, soit 500 de moins que l'an dernier. La plupart de ces élèves passent un bac général, ils sont 8110 à avoir choisi un bac technologique et 10 073 à avoir opté pour un bac professionnel. C'est en Loire-Atlantique que sont concentrés les plus gros effectifs de candidats, ils sont près de 9000 pour le bac général, ils sont 3277 dans la Sarthe et 1582 en Mayenne.

Dans tous les départements de l'académie, c'est la filière scientifique qui présente le plus grand nombre de candidats au bac général, elle représente près de la moitié des effectifs, devant le bac ES et loin devant le bac L.

Passer son bac à plus de 60 ans

Dans l'académie, le doyen des candidats est âgé de 60 ans, il prépare un bac professionnel dans le Maine-et-Loire, neuf autres candidats ont entre 50 et 60 ans. A l'inverse, la benjamine a 15 ans et demi, elle présente un bac général scientifique dans le Maine-et-Loire également.

Cette année, en France, le candidat le plus âgé a 77 ans, il passe son bac dans l'académie de Dijon et le plus jeune n'a pas encore 12 ans, il est à Versailles.

Les résultats du bac seront publiés sur internet, ils seront consultables le 5 juillet à 9 heures sur le site resultatsexam.ac-nantes.fr