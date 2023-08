Un plan de 256 millions d'euros pour les collèges sarthois

Alors que près de 30.000 collégiens sarthois reprendront les cours lundi prochain, le Conseil départemental de la Sarthe a dévoilé, ce jeudi 31 août 2023, un nouveau plan de rénovation et de modernisation de 36 collèges publics sur les 56 que compte le département. Intitulé "Plan collège de demain", il sera doté de 256 millions d'euros sur la période 2023 - 2033. L'objectif est d'améliorer les bâtiments et leur performance énergétique. Il est aussi prévu de reverdir les cours de récréation, développer les parcs à vélos et trottinettes, revoir les CDI et les espaces de restaurations scolaires, sans oublier la question de l'accessibilité.

Ce plan vient en relais du précédent "Plan collège performant" (235 millions d'euros investi entre 2012 et 2021). Au terme de ces deux programme, ce sont donc 491 millions qui auront été injectés. L'ambition est d'avoir réussi à rénover en 20 ans 87% des collèges sarthois.

Mieux maitriser les factures d'énergie

Avec ce plan, la Sarthe espère réussir à faire face à la forte hausse des factures de chauffages. L'hiver dernier certains chefs d'établissements comme le principal du collège Georges Desnos ont vu la note multipliée par trois. Afin de parer au plus urgent, le département va débloquer une enveloppe de deux millions d'euros supplémentaires. Mais la priorité est mieux isoler les bâtiments et de les "solariser". Par ailleurs, le département annonce qu'il va reprendre et renégocier les contrats que les collèges avaient passé avec des fournisseurs d'énergie. L'idée est de les regrouper pour réduire la dépense.

Des repas à 1€ dans les collèges Rep+

Les tarifs de la restauration scolaire ont augmenté en janvier dernier. Le prix du repas est passe à la rentrée de 3€70 à 3€95 soit 7% d'augmentation. En revanche, le tarif pour les collégiens boursiers est inchangé (3€05). Ces tarifs, minorés ou non, restent bien en dessous du coût réel d'un repas pour la collectivité, à savoir 10€80.

Par ailleurs, le Conseil départemental va expérimenter une tarification à 1€ pour les trois collèges Rep+ (réseau d'éducation prioritaire +) du Mans (Costa Gavras, Joséphine Baker et Alain Fournier). La mesure s'appliquera à partir du 1er janvier 2024 et concernera tous les élèves souhaitant manger à la cantine. Son impact sera évalué d'ici deux ans.

Des ordinateurs offerts aux collégiens

Le département va distribuer du matériel informatique au élèves. Chaque année, des ordinateurs et tablettes sont renouvelés dans les établissements. Cela représente 1.500 ordinateurs et tablettes récupérés. L'idée est de les reconditionner et de les offrir aux collégiens en ayant fait la demande auprès de leur principal.