Un potager au centre éducatif fermé de Moissanes pour créer un lien entre les jeunes et la nature

La plupart des adolescents placés sur décision de justice au centre éducatif fermé de Moissanes viennent des quartiers et forcément le jardinage n'est pas dans leur culture. C'est lors du confinement au printemps dernier que l'éducatrice Christelle Bourgeix a eu l'idée de proposer aux jeunes de planter des légumes et de refaire entièrement le potager qui existait déjà mais dans une forme beaucoup plus simple. Et certains adolescents ont apprécié.

"Toucher la terre et être avec la nature, ça m’apaise" Florian

Il reste encore quelques fraises cet automne dans le potager et elles n'échappent pas au regard de Florian qui en ramassent quelques unes. L'adolescent de 14 ans a participé au jardinage "J'ai planté les fraises, des pommes de terre aussi et quelquefois je retournais la terre... ça me fait du bien de toucher la terre, ça m'apaise" confie Florian. Et c'était l'un des buts recherché par l'éducatrice Christelle Bourgeix.

"Avec ce jardin, on veut leur apprendre qu'il existe autre chose" Christelle Bourgeix

"Ce jardin pédagogique permet de leur apprendre qu'il existe autre chose que les quartiers" explique l'éducatrice à l'origine du projet. Et leur faire réaliser des choses permet de créer un lien avec les jeunes; ils y prennent goût car ils voient le résultat des graines qu'ils ont semées. "Même si certains sont réfractaires" précise encore Christelle Bourgeix et elle prend l'exemple d'un jeune qui affirme aujourd'hui encore ne pas aimer le jardinage "Or c'est lui qui a le plus travaillé dans le potager" conclut-elle.