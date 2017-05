Un poulailler au collège Mistral d'Avignon

Des élèves volontaires du collège Mistral d'Avignon s'occupent du potager et de poules, pour une démarche de développement durable. Ils gagnent aussi en confiance.

À la cité scolaire Frédéric Mistral d'Avignon, le potager est au milieu de la cour et le poulailler se trouve dans le parc.

Depuis un mois, la cantine de l'établissement dispose aussi d’œufs frais pondus sur place.

Parole aux poules Copier

Quatre poules ont investi le poulailler : Tonnerre, Bad Girl, Chocolat et Sushi, des noms donnés par les élèves de la sixième Artémis. Les élèves volontaires récupèrent les restes de la cantine, où un millier de demi-pensionnaires déjeunent : "On les nourrit et si elles n'arrivent pas à le manger, on fait du compost avec les restes pour ne pas trop gaspiller", explique une élève.

"Il y en a un tout chaud, là !" Les élèves découvrent les œufs frais

Il s'agit d'une démarche pédagogique, ce sont les élèves qui s'occupent du potager et du poulailler, dans un cadre de développement durable, précise Léonard Pondery, le professeur de SVT (sciences et vie de la terre), qui souhaite "faire comprendre aux élèves quels sont les enjeux de notre société et leur apprendre à raisonner et à faire eux-même leurs choix".

"Faire de l'éducation au développement durable" - Léonard Pondery Copier

C'est l'occasion aussi de faire classe sans y penser : pourquoi l’œuf est-il si petit ? Avec une telle cantine, combien de poules pourrait-on nourrir ?

Redonner confiance aux élèves

Mais au-delà, il s'agit aussi de redonner confiance à ces collégiens qui ne brillent pas tous par leurs résultats scolaires. Ils ne sont "pas toujours en réussite", reprend leur professeur. "Ils sont parfois en période de doute, de souffrance."

Le poulailler a été bâti par les agents de la cité scolaire Mistral. Il devrait prochainement accueillir d'autres poules pour recycler encore davantage les restes de la cantine.