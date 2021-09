Un premier lycée franc-comtois propose des vaccinations à ses élèves en Haute-Saône

En cette rentrée des classes 2021, placée sous le signe du COVID, un premier lycée franc-comtois propose des créneaux de vaccination à ses élèves. Dans le gymnase du lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains, treize d'adolescents de seconde générale et technologique ont reçu une dose ce vendredi matin. En amont, l'établissement a contacté 300 familles par mail de ce niveau pour les informer et pour obtenir l'autorisation nécessaire à la vaccination des moins de 16 ans. La mise en place du dispositif a été simple puisqu'un centre de vaccination y était déjà implanté.

80% des élèves sont déjà vaccinés dans l'établissement

Les trois infirmières scolaires du lycée Lumière s'occupent de la collecte des informations sanitaires de chaque élève et sont également aux services des familles et des adolescents pour toute question ou renseignement. "Nous allons essayer de rassurer les lycéens sur les biens faits de ce vaccin. Nous espérons qu'avec la vaccination nous auront une année scolaire plus, sereine que les deux dernières", Sylvaine Clément, infirmière.

TEMOIGNAGE - le proviseur voit ce dispositif d'un bon œil.

Les établissements scolaires sont les lieux idéals pour faciliter la vaccination. Nous allons faire de l'éducation à la santé. - Gilles Lonchampt, proviseur du lycée

REPORTAGE - treize lycéens se sont fait vacciner pour la première journée de vaccination proposée par le lycée.

Ce dispositif est très pratique pour les élèves puisque le gymnase est à deux pas du lycées. "Mes parents se sont occupés de rien, ils m'ont juste donné une autorisation de vaccination", Déclare Zéli, une élève de seconde. Tous les élèves se font vacciner pour la même raison, pouvoir sortir avec leurs copains, mais aussi pour pouvoir reprendre une activité sportive. Tous les lycéens de plus de 16 ans n'ont d'ailleurs pas besoin d'autorisation parentale.