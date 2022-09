Un problème de chaudière met en ébullition étudiants et personnel de l'Inspé à Orléans

Un problème de chaudière a provoqué la colère des étudiants et du personnel de l'Inspé à Orléans, ce vendredi. L'Inspé, c'est l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (ex IUFM), qui forme les futurs enseignants. Une école qui compte actuellement deux sites : l'un Faubourg St Jean, l'autre Faubourg Bourgogne, avec au total 500 étudiants et 150 membres du personnel (enseignants et administratifs) ; en 2026, l'Inspé doit emménager à la Source, dans les locaux que libérera la faculté de droit, économie et gestion (qui elle-même doit déménager Porte Madeleine).

Une chaudière défectueuse, un déménagement précipité

Conséquence d'une inondation, la chaudière qui chauffe l'établissement Faubourg St Jean est définitivement hors service. Et pour la présidence de l'Université, il n'est pas question de la remplacer à 3 ans seulement du déménagement à la Source, surtout dans le contexte de la crise énergétique actuelle. D'où l'idée de fermer le site de manière anticipée, pour tout regrouper sur le site Faubourg Bourgogne, et ce dès la Toussaint.

"Déménager comme ça en quelques jours, sans concertation préalable, c'est tout simplement impossible, s'insurge Pascal Frénaux, professeur d'éducation musicale. Humainement et techniquement impossible : pour des questions de places, d'organisation. Comment en quelques semaines déplacer les salles de cours spécialisées, le centre de documentation ? On nous annonce tout ça de manière brutale, et même en zappant l'équipe de direction."

L'Inspé à Orléans, c'est au total 500 étudiants et 150 enseignants et administratifs © Radio France - Francois Guéroult

Même inquiétude chez les étudiants. "On est la seule filière qui passe un concours en même temps qu'une formation, s'émeut Clara Hauchecorne, étudiante en Master 2 à l'Inspé, on a besoin de stabilité, on veut continuer notre année d'étude dans des conditions normales, et non pas s'entasser dans des salles. Certes, le site Faubourg St Jean doit fermer à terme, mais pas de manière totalement précipitée et improvisée."

Une solution transitoire envisagée

La direction de l'Inspé a menacé de démissionner et face à la grogne qui s'est traduite par une manifestation ce vendredi matin, l'Université a accepté d'envisager la mise en place d'un système de chauffage provisoire avec un group électrogène pour cet hiver sur le site Faubourg St Jean. "La décision n'est pas encore prise, nuance Paule Quilichini, la vice-présidente de l'Université d'Orléans, car il faut d'abord s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies, il faut aussi qu'on ait les garanties en terme de délais de livraison."

Une réunion est prévue la semaine prochaine pour faire le point. Le système de chauffage provisoire coûterait 30 000 euros pour cet hiver - avec un tel coût, cette solution ne s'appliquerait de toute façon que pour cette année scolaire, le regroupement sur le site Faubourg Bourgogne serait seulement décalé à septembre 2023. "Là-dessus, tout le monde est d'accord", conclut Paule Quilichini, qui a reçu une délégation de l'Inspé ce matin.