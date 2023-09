"Un prof devant chaque classe, ça ne va pas durer", l'inquiétude des syndicats enseignants du Calvados

"Les conditions ne sont déjà pas réunies pour une bonne rentrée". Après les nombreuses annonces présidentielles et ministérielles, les syndicats enseignants du Calvados effectuaient leur rentrée devant la presse. Manque d'AESH, pacte enseignant, classes surchargées... Les syndicats ont fait le point. Ils se sont attardés sur les premiers dysfonctionnements et notamment le manque d’enseignants et les postes vacants.

ⓘ Publicité

On dénombre 3 000 postes vacants à l'échelle nationale, ce qui a automatiquement des conséquences dans le Calvados. La semaine dernière, Christine Gavini, la rectrice de la région académique Normandie, promettait "un professeur devant chaque classe". La brigade départementale du Calvados est renforcée de huit postes supplémentaires cette année. Soit huit enseignants pleinement mobilisés pour remplacer un collègue en cas de besoin.

Le manque d'attractivité du métier, le principal écueil

Une tendance qui se confirme dans le second degré en cette rentrée dans le Calvados. Mais pour Jérôme Adell, secrétaire départemental de la FSU Calvados et enseignant à Deauville, il y a de quoi s'interroger sur la suite de l'année scolaire : "Globalement, on peut dire qu'il y a un enseignant et une enseignante dans chaque classe. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques semaines ? Parce que les remplaçants sont déjà utilisés actuellement pour compléter les trous et dans quelque temps, on se posera la question des absences des enseignants. C'est une promesse qui ne sera pas tenue sur le long terme. Il y a toujours les mêmes problèmes qui persistent. C'est-à-dire, par exemple, au lycée, les classes sont surchargées. Les concours ne font pas le plein. C'est bien ça le souci principal, le manque d'attractivité de nos métiers".

Un prof devant chaque classe : jusqu'à quand ?

Avec des remplaçants déjà sur le pont dans le 1ᵉʳ degré pour combler les trous, Aude Gautier, enseignante dans le premier degré à Frénouville et secrétaire départementale de la FSU-SNUIPP du Calvados, craint encore une dégradation de l'enseignement : "Pour cette rentrée scolaire, 56 contractuels ont été recrutés en deux vagues. Tous les candidats qui étaient sur liste complémentaire ont également été recrutés. Les remplaçants sont censés pallier les absences d'enseignants malades. On constate que beaucoup d'absences encore ne sont pas remplacées. On constate que beaucoup d'élèves perdent de très nombreuses heures de cours chaque année. On sait que certains remplaçants sont déjà positionnés pour compléter des temps partiels dans des écoles. Ça signifie que ces remplaçants ne peuvent plus aller remplacer dans les écoles".