Un professeur des quartiers de Marseille raconte en BD son quotidien et son plaisir d'enseigner

"Je suis plus puceau !" C'est avec ce grand cri de victoire qu'un des élèves de Dominique Resch partage son changement de statut en rentrant en classe. On rit, on est ému, on est touché par ces tranches de vie sans filtre racontées par l'enseignant passionné de Français, Histoire et Géographie, en poste depuis trente ans dans le même établissement, dans la cité où Zinédine Zidane a grandi, et qui est devenue la proie des dealers. "Au lycée, il y a des règles qui sont respectées. On est une zone de droit, dans une zone de non-droit (la cité) qui est elle-même dans une zone de droit, la République française" résume Dominique Resch. Il s'est attaché durant toute sa carrière à ces minots. "J'adore enseigner ici. D'autant qu'on est privilégiés avec des classes moins surchargées qu'ailleurs". Et cela se ressent dans ces planches concoctées avec un dessinateur parisien de son premier roman graphique, "Le plus beau métier du monde" qui vient d'être publié aux éditions Vuibert, ce lundi 28 août, à une semaine de la rentrée scolaire.

Dominique Resch - Editions Vuibert

Les valeurs de cette jeunesse de Marseille

Eric Doxat, le Parisien, a passé une journée avec les élèves de Marseille, "qui se sont montrés sous leur meilleur jour, car au final, ils adorent qu'on parle d'eux, en bien". Pas de misérabilisme, pas de "moralisme", pas d'angélisme mais la volonté de raconter avec bienveillance cette jeunesse marseillaise qui souvent sort du cadre mais sait aussi faire preuve de grandes valeurs humaines. "On avait organisé un match de foot entre professeurs et élèves. Et, eux, les jeunes, ils ne voulaient pas faire mal à l'enseignante de sport qui était enceinte. Résultat : elle a joué à fond et les profs ont gagné largement". Dans ces classes, surgissent des enfants de migrants, sans papiers. Trois maliens racontent leur quotidien à leurs camarades. Ils dorment dans la rue près de la gare Saint-Charles. Emu, leur enseignant leur demande ce qui leur ferait plaisir. Et la réponse fuse : "Dormir dans le réfectoire de la cantine". C'est la réalité de Marseille qui s'écrit dans ce bahut et Dominique Resch n'élude rien. Une parole positive, optimiste. Un témoignage précieux à lire d'urgence.