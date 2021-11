Un professeur montpelliérain utilise le rap pour enseigner le français à ses élèves

Comment apprendre la différence entre "mais" et "mets" ou entre "tes" et "taie" à des collégiens ? Le professeur de français Samuel Breuil a la solution : le rap. Ce fan de hip hop allie sa passion et la pédagogie à la cité scolaire Françoise Combe, quartier beaux-arts, à Montpellier. Son quatrième clip de rap, appelé "orthorap" est sorti en août. "On les écoute en cours et les élèves ont comme devoir de les apprendre par coeur. Puis ils sont évalués sur des textes à trou" explique Samuel Breuil.

Une méthode qui désacralise le français

Le professeur de 4e et 3e s'inspire des erreurs les plus fréquentes dans les copies pour ses leçons en chanson. Il voit une vraie amélioration pour certains de ses élèves, "ceux qui se sont retrouvés face à des enseignants moins flexibles par le passé." Comme Axel, 15 ans, qui "mémorise mieux" qu'en l'écrivant. Cette méthode fonctionne pour celles et ceux qui aiment le rap. Notamment à "dédramatiser cet apprentissage" et à "désacraliser la langue française." Pour d'autres, il reconnait que "ça ne leur convient pas, ils n'arrivent pas à l'apprendre."

Un duo avec un rappeur montpelliérain

Cette quatrième chanson sur les homophones de "mais" et 'tes" a été co-écrite avec le rappeur montpelliérain Don Abilio. L'artiste donne des ateliers d'écriture régulièrement à l'école. Apprendre les règles de français par le rap : "C'est quelque chose qu'on n'a pas eu à l'époque" raconte-t-il. Don Abilio aime rapper tout en enseignant aux élèves : "C'est quelque chose qui est moins scolaire vu que c'est en musique." C'est aussi une manière pour lui de "faire découvrir qu'il y a du rap poétique, qui raconte des choses."

Le professeur de français Samuel Breuil a d'ores et déjà fait un album avec ses leçons en chansons. Il vend cet album sur une clé-usb dissimulée dans une ancienne cassette radio au prix de 10 euros. Pour s'en procurer une, il faut joindre le "Prof Breuil" sur les réseaux sociaux.

Samuel Breuil, professeur de français à la cité scolaire Françoise Combe et fan de rap. Copier