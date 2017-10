Un projet ambitieux pour rénover le lycée hôtelier de Nice

Il a ouvert ses portes en 1993, le lycée Paul Augier va faire peau neuve. Vieillissant, loin de répondre aux attentes des 1.400 élèves et professeurs, la région lance un projet de rénovation et d’agrandissement. Nouvelles classes, nouvelles cuisines, nouveaux aménagements des couloirs pour 2021.

"Quand on arrive à Nice, on voit d’abord le Lycée Paul Augier, c’est un lieu emblématique de la ville" lance Emmanuel Ethis le recteur de l’académie de Nice. Un lieu emblématique certes, mais un lieu dépassé.

Depuis 30 ans, le bâtiment n’a pas évolué. "Pourtant l’établissement à une situation stratégique" précise Christian Estrosi le président de la région PACA.

Le lycée Paul Augier en 2021 © Radio France - DR

En effet, le Lycée Hôtelier Paul Augier est situé au pied de la nouvelle ligne de tram encore en travaux Boulevard René Cassin : "Un vrai plus pour les clients mais aussi les enseignants et les élèves" rajoute le président de la région.

Un projet qui tient à coeur au président de la région paca © Radio France - DR

'C’était l’une de mes priorités'

"C’était l’une de mes prriorités lors de mon élection à la présidence de la région", souligne Christian Estrosi. "C’est un beau lycée, nous avons régulièrement les meilleurs apprenties et ouvriers de France, l’établissement a un certain succès, mais il ne répond plus favorablement aux normes énergétiques".

Les futures cuisines pour les élèves et les clients © Radio France - DR

Le coût prévisionnel de ces travaux est de 30.000 euros, soit l’équivalent d’un lycée flambant neuf. Au programme : 1.000 mètres carrés d’espaces verts, un traitement thermique performant, une circulation du site totalement revisitées et même une salle de sport. Sans oublier des cuisines neuves.

Il faudra attendre janvier 2019 pour voir le premier coup de pioche, un nouveau bâtiment qui sera terminé pour septembre 2021.