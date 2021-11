Un proviseur de Dordogne envisage de porter plainte après des déclenchements répétés d'alarmes incendie

Les élèves et les parents du lycée Albert Claveille de Périgueux ont reçu un courrier électronique du proviseur. Pierre-Marie Gromier envisage de porter plainte à cause de déclenchements répétés d'alarmes incendie.

Les élèves du lycée Albert Claveille à Périgueux en Dordogne ont reçu un courrier électronique de la part du proviseur. Pierre-Marie Gromier envisage de porter plainte auprès du Procureur de la République car il commence à s'agacer des déclenchements d'alarmes incendie pour rien. "il s'agit d'envoyer un message fort pour pouvoir ramener le focus avant les conseils de classe" explique le proviseur à France Bleu Périgord. Des alarmes incendies déclenchées pour rien, cela arrive dans tous les établissements mais au lycée Albert Claveille, ce sont des déclenchements en série qui se produisent depuis quelques semaines.

Une crainte pour la sécurité des élèves et des personnels

Depuis le début du mois de novembre, les alarmes incendies sont déclenchées sans raison dans le secteur de l'atelier, dans un couloir. Il est difficile de savoir qui déclenche l'alarme mais à chaque fois cela interrompt les cours et provoque la sortie des élèves et des professeurs. Le proviseur Pierre-Marie Gromier rappelle dans son courrier qu'il y peut y avoir des sanctions disciplinaires mais aussi judiciaires. Il indique également que ces déclenchements répétés peuvent abîmer les boîtiers d'alarmes et surtout il craint pour la sécurité des plus de 1.000 élèves et 200 agents de l'établissement. Le risque c'est que les personnes mettent moins de temps à sortir à l'avenir.

Une nouvelle commission sécurité prévue en décembre

Une commission sécurité doit se réunir en décembre prochain avec notamment des représentants des pompiers. Le proviseur souhaite demander le changement sur le délai des alarmes incendies. Pour le moment, dans certains bâtiments dont l'atelier, elles sonnent immédiatement. Dans de nombreux établissements scolaires, elles sonnent après 5 minutes, le temps de vérifier s'il y a bien quelque chose ou non.