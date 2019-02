Un Puydomois va représenter l'Auvergne au concours national des Meilleurs Apprentis de France

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Quand ta gelée est comme ça, c'est là qu'il faut que tu glaces". Dans le laboratoire du centre de Formation des Apprentis de Clermont-Ferrand, Johan Maillard coach son poulain. "Tout est dans le détail et la précision, et nous sommes là pour lui donner les clés" explique le professeur qui suit attentivement les différentes étapes de la réalisation des deux pièces principales. "Un fromage de tête et un pâté de foie forestier" poursuit Corentin Faure. Ce jeune garçon de 16 ans, originaire de Chappes en Limagne, s'est brillamment qualifié fin décembre pour la finale nationale du concours. Depuis, il s’entraîne, et répète inlassablement ses recettes, y compris pendant ses jours de repos.

Fromage de tête et pâté de foie forestier

"C'est une bonne expérience, on verra ce que ça donne, si le jury apprécie". Quand il n'est pas en cours au CFA, Corentin poursuit son apprentissage à Riom, chez "Rochette", une bonne maison appréciée des gourmets locaux.

Un fromage de tête et un pâté de foie © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Au départ, je voulais faire un CAP de boucherie, mais je n'ai pas trouvé de patron et je suis donc allé en charcuterie, je ne le regrette pas aujourd'hui" ajoute Corentin, concentré sur le glaçage de ses petites sucettes. Car, en plus des deux pièces principales, il faut décliner sous différentes formes la recette.

Je n'étais pas trop scolaire, je m'y retrouve mieux que dans une salle de classe... Corentin Faure, candidat au concours national des Meilleurs Apprentis de France

Ce dimanche, ils seront 21 lors de cette finale nationale. Les candidats cuisineront au CEPROC, le Centre Européen des Professions Culinaires à Paris. "Je ne pourrai même pas lui parler" précise Johan Maillard, qui ira à Paris encouragé son protégé. Un premier jury appréciera le résultat. Puis un second goûtera à l'aveugle pour rendre le verdict. Les résultats seront ensuite promulgués au Salon de l'Agriculture. "Il faudra que ce soit bon surtout..." espère Corentin. Les Meilleurs Apprentis de France seront alors récompensés. Ils pourront alors enfiler fièrement la veste au col bleu, symbole des MAF.